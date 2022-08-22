Колишнього директора ДП запідозрили у завданні збитків державі на $1,5 млн — Finance.ua
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Колишнього директора ДП запідозрили у завданні збитків державі на $1,5 млн

Кримінал
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Колишнього директора ДП запідозрили у завданні збитків державі на $1,5 млн
Колишнього директора ДП запідозрили у завданні збитків державі на $1,5 млн, gp.gov.ua
Колишньому директору держпідприємства «Укрхімтрансаміак» повідомлено про підозру у службовій недбалості. Відбулося це за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
Про це розповідають в Офісі генпрокурора.
«За даними слідства, підозрюваний у 2016-2017 році здійснив односторонню відмову від виконання зобов’язань за контрактом, надавши розпорядження призупинити процес транспортування аміаку через аміакопровід», — йдеться у повідомленні.
Таким чином посадовець намагався вплинути на російське підприємство-виробника для перегляду діючого на той час тарифу за надання послуг.
«Однак, замість підвищення тарифів на транспортування аміаку, ексдиректор досяг іншого результату — винесення Міжнародним комерційним арбітражним судом рішення про стягнення $1,5 млн збитків з ДП „Укрхімтрансаміак“ на користь російського підприємства, яке було реально виконано», — кажуть в ОГП.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
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