Коли виникає право на податкову знижку за користування іпотекою — Finance.ua

Коли виникає право на податкову знижку за користування іпотекою Сьогодні 20:03 — Нерухомість

Коли виникає право на податкову знижку за користування іпотекою

Коли у платника податку виникає право на податкову знижку за користування іпотечним житловим кредитом.

Про це пише Головне управління ДПС у Львівській області, повідомляє mediastar.net.ua

Платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподаткованого доходу за наслідками звітного податкового року, частину суми процентів, сплачених таким платником податку за користування іпотечним житловим кредитом, що визначається відповідно до ст. 175 ПКУ.

Таке право виникає, якщо за рахунок іпотечного житлового кредиту будується чи купується житловий будинок (квартира, кімната), визначений платником податку як основне місце його проживання, зокрема згідно з позначкою в паспорті про реєстрацію за місцезнаходженням такого житла.

Право на включення до податкової знижки суми, розрахованої згідно зі ст. 175 ПКУ, надається платнику податку за одним іпотечним кредитом протягом 10 послідовних календарних років починаючи з року, в якому, зокрема, збудований об’єкт житлової іпотеки переходить у власність платника податку та починає використовуватися як основне місце проживання.

Платник податку — резидент має право включити до податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом при наявності документального підтвердження понесених витрат за звітний податковий період, зокрема:

кредитного договору та нотаріально завіреного договору іпотеки;

відповідних платіжних документів, в яких чітко визначено суму сплачених відсотків за користування іпотечним кредитом та прізвище, ім’я, по-батькові платника податку як платника цих процентів (рахунок з відбитком каси про перерахування коштів, платіжне доручення банку з відміткою про перерахування коштів;паспорт платника податку з позначкою про реєстрацію за місцезнаходженням житлового будинку (квартири, кімнати), щодо якого оформлений іпотечний житловий кредит.

Довідка Finance.ua:

в Україні уряд схвалив порядок відновлення пошкоджених багатоквартирних будинків та дач в рамках державної програми «єВідновлення». Також встановив цінову «стелю» грошової компенсації.Про це йдеться в урядовій постанові уряду № 381, інформує пресслужба Кабінету Міністрів України (КМУ);

відповідно до постанови, передбачається сплата компенсації на закупівлю будівельних матеріалів для ремонту у пошкоджених будинках, зокрема відокремлених житлових будинках садибного типу, зблокованих будинках з окремими квартирами, що мають свій власний вхід з вулиці, котеджах та будинках одноквартирних підвищеної комфортності, будинках садибного типу, дачах;

максимальна сума компенсації за один пошкоджений об’єкт — 500 тисяч гривень. Питання видачі чи відмови у грошовій компенсації вирішуватиме спеціальна комісія.

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