Коли Україна почне отримувати мільярди допомоги США та ЄС: відповідь НБУ — Finance.ua

Гелетій відзначив, що Мінфін активно працює з Єврокомісією для того, щоб якомога швидше отримати перші транші із анонсованих 9 млрд євро в межах програми макрофінансової допомоги.
«Також з низкою країн ведуться активні перемовини щодо отримання кредитів і гарантій на двосторонній основі», — додав заступник голови НБУ.
Довідка Finance.ua:
сума майбутнього зовнішнього фінансування поточного дефіциту держбюджету України після нещодавніх рішень США та Євросоюзу перевищила запит українського уряду в $15 млрд на найближчі три місяці. Тепер стоїть завдання налагодити ритмічні надходження цих коштів;
у травні Україна отримає до 2 мільярдів доларів фінансової допомоги від країн-союзників. Цього недостатньо для того, щоб покрити місячні витрати;
в Офісі президента заявили, що під гарантію заарештованих російських активів будуть випущені боргові розписки, кошти від продажу яких відразу спрямують на відновлення України.