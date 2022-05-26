Коли Україна почне отримувати мільярди допомоги США та ЄС: відповідь НБУ — Finance.ua

Коли Україна почне отримувати мільярди допомоги США та ЄС: відповідь НБУ

Вчора 21:32 — Казна та Політика

Коли Україна почне отримувати мільярди допомоги США та ЄС: відповідь НБУ

Національний банк України очікує, бюджет почне отримувати багатомільярдну допомогу вже в червні. США нададуть 8 млрд доларів, Європейський союз — 9 млрд євро.

Про це повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій в інтерв’ю виданню Forbes Ukraine

«Більше 8 млрд доларів — підтримка держбюджету в межах пакету допомоги від США на 40 млрд доларів. Думаю, ми почнемо отримувати ці кошти вже у червні, швидше за все частинами», — сказав він.

Гелетій відзначив, що Мінфін активно працює з Єврокомісією для того, щоб якомога швидше отримати перші транші із анонсованих 9 млрд євро в межах програми макрофінансової допомоги.

«Також з низкою країн ведуться активні перемовини щодо отримання кредитів і гарантій на двосторонній основі», — додав заступник голови НБУ.

Довідка Finance.ua:

сума майбутнього зовнішнього фінансування поточного дефіциту держбюджету України після нещодавніх рішень США та Євросоюзу перевищила запит українського уряду в $15 млрд на найближчі три місяці. Тепер стоїть завдання налагодити ритмічні надходження цих коштів;

у травні Україна отримає до 2 мільярдів доларів фінансової допомоги від країн-союзників. Цього недостатньо для того, щоб покрити місячні витрати;

в Офісі президента заявили, що під гарантію заарештованих російських активів будуть випущені боргові розписки, кошти від продажу яких відразу спрямують на відновлення України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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