Коли Україна почне отримувати мільярди допомоги США та ЄС: відповідь НБУ — Finance.ua
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Коли Україна почне отримувати мільярди допомоги США та ЄС: відповідь НБУ

Вчора 21:32Казна та Політика
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Коли Україна почне отримувати мільярди допомоги США та ЄС: відповідь НБУКоли Україна почне отримувати мільярди допомоги США та ЄС: відповідь НБУ
Національний банк України очікує, бюджет почне отримувати багатомільярдну допомогу вже в червні. США нададуть 8 млрд доларів, Європейський союз — 9 млрд євро.
Про це повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій в інтерв’ю виданню Forbes Ukraine.
«Більше 8 млрд доларів — підтримка держбюджету в межах пакету допомоги від США на 40 млрд доларів. Думаю, ми почнемо отримувати ці кошти вже у червні, швидше за все частинами», — сказав він.
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Гелетій відзначив, що Мінфін активно працює з Єврокомісією для того, щоб якомога швидше отримати перші транші із анонсованих 9 млрд євро в межах програми макрофінансової допомоги.
«Також з низкою країн ведуться активні перемовини щодо отримання кредитів і гарантій на двосторонній основі», — додав заступник голови НБУ.

Довідка Finance.ua:

  • сума майбутнього зовнішнього фінансування поточного дефіциту держбюджету України після нещодавніх рішень США та Євросоюзу перевищила запит українського уряду в $15 млрд на найближчі три місяці. Тепер стоїть завдання налагодити ритмічні надходження цих коштів;
  • у травні Україна отримає до 2 мільярдів доларів фінансової допомоги від країн-союзників. Цього недостатньо для того, щоб покрити місячні витрати;
  • в Офісі президента заявили, що під гарантію заарештованих російських активів будуть випущені боргові розписки, кошти від продажу яких відразу спрямують на відновлення України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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