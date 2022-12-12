Коли стабілізуються ціни на яйця — Finance.ua

Коли стабілізуються ціни на яйця Сьогодні 05:15 — Особисті фінанси

За нормалізації ситуації на енергетичному ринку України й припинення відключення електроенергії, виробники курячих яєць почнуть потроху нарощувати потужності виробництва.

Так вважає директор філії «Броварська» ПНВК «Інтербізнес» Володимир Пономаренко, пише журнал «Наше птахівництво».

Останні декілька років виробники курячого яйця працювали з мінімальною маржинальністю, на межі рентабельності, і не мали змоги суттєво розширятися з власних обігових коштів, наголосив він. Виняток — компанії, що брали кошти з суміжних бізнесів, наприклад рослинництва, або залучали зовнішні інвестиції. Нині ситуація ще погіршилася, і можливості залучати кошти з рослинництва теж нема.

На події в Україні відреагував світовий ринок курячого яйця.

«Мабуть, ніхто до кінця не усвідомлював, яка насправді велика роль України на світовому аграрному ринку, — зазначив Володимир Пономаренко. — Низка країн не доотримала значну частину наших недорогих зернових культур. Відповідно там також зросла вартість курячого яйця».

Експорту курячого яйця зараз дуже мало — основна логістика була вибудувана через порти. Нині, коли немає такої можливості, доставляти яйце за кордон наземним транспортом дорого й невигідно, підкреслив він.

«Та треба розуміти, що після закінчення війни, коли у рослинницьких компаній буде змога експортувати зернову сировину через порти, вартість комбікормів для птиці на внутрішньому ринку також зросте», — зауважив Володимир Пономаренко.

Поки ситуація на ринку така, що ціна на куряче яйце в Україні має стабілізуватись і зупинитися на рівні 45-60 грн за десяток, резюмував він.

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