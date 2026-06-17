Коли ПФУ може скасувати індексацію військової пенсії Сьогодні 06:44 — Особисті фінанси

Коли ПФУ може скасувати індексацію військової пенсії

Право на соціальний захист, закріплене у статті 46 Конституції України, є основою відносин між державою та громадянином.

Проте реалізація цього права для військових пенсіонерів часто перетворюється на судові процеси.

Чи сумісні індексація пенсії та її перерахунок у зв’язку з ростом прожиткового мінімуму?

Постанова Верховного Суду від 10 червня 2026 року у справі № 300/6209/24 дає чітку відповідь на це питання, базуючись на принципах недопустимості подвійного соціального забезпечення та пріоритеті спеціальних норм.

Позивач, як військовий пенсіонер отримував пенсію за вислугу років з 2005 року за Законом № 2262-XII. У грудні 2023 року він виграв суд у справі № 300/6613/23, рішенням у якій суд зобов’язав ПФУ перерахувати його пенсію на підставі оновленої довідки ДСНС станом на 01 січня 2023 року. Рішення було пов’язано із зростанням прожиткового мінімуму та відповідним збільшенням посадових окладів.

У березні 2024 року Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсії, включивши індексації за 2022, 2023 та 2024 роки. У результаті розмір виплати зріс до 23 554,86 грн.

Втім уже в червні 2024 року ПФУ здійснив новий перерахунок, яким виключив із пенсійного забезпечення індексацію за 2022 та 2023 роки, проведену відповідно до постанов № 118 та № 168.

У Пенсійному фонді пояснили це тим, що після підвищення пенсії внаслідок зростання грошового забезпечення пенсіонера право на додаткову індексацію за відповідні періоди нібито було втрачено.

Суди першої та апеляційної інстанцій стали на бік пенсіонера та визнали дії ПФУ протиправними.

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