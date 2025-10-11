0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Коли переводять годинники на зимовий час у 2025 році

83
Коли переводять годинники на зимовий час у 2025 році
Коли переводять годинники на зимовий час у 2025 році
У 2025 році Україна перейде на зимовий час 26 жовтня — о четвертій годині ранку. Годинники треба перевести на одну годину назад, тобто на третю ранку.
Гаджети, на яких встановлене автоматичне переведення годинника, оновлять час замість вас.
Систему переходу часу з літнього на зимовий регулює постанова Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року.
Читайте також
Згідно з документом, українці повинні переводити годинники на літній та зимовий час — в останню неділю березня та жовтня відповідно.
Вперше в Україні годинники перевели ще у складі СРСР в 1981 році для економії електроенергії та ефективного використання робочого дня.
У 2024 році Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт № 4201, який скасовує переведення годинників у країні. Втім, президент не підписав документ, тож нововведення так і не набули чинності.
Читайте також
Переходу на зимовий та літній час дотримуються понад 60 країн у світі, серед них — майже всі країни Європи.
Водночас в рф годинники не переводять, чого вимагають і від мешканців тимчасово окупованих територій.
За матеріалами:
Корреспондент.net
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems