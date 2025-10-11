Коли переводять годинники на зимовий час у 2025 році Сьогодні 07:12

Коли переводять годинники на зимовий час у 2025 році

У 2025 році Україна перейде на зимовий час 26 жовтня — о четвертій годині ранку. Годинники треба перевести на одну годину назад, тобто на третю ранку.

Гаджети, на яких встановлене автоматичне переведення годинника, оновлять час замість вас.

Систему переходу часу з літнього на зимовий регулює постанова Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року.

Згідно з документом, українці повинні переводити годинники на літній та зимовий час — в останню неділю березня та жовтня відповідно.

Вперше в Україні годинники перевели ще у складі СРСР в 1981 році для економії електроенергії та ефективного використання робочого дня.

У 2024 році Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт № 4201, який скасовує переведення годинників у країні. Втім, президент не підписав документ, тож нововведення так і не набули чинності.

Переходу на зимовий та літній час дотримуються понад 60 країн у світі, серед них — майже всі країни Європи.

Водночас в рф годинники не переводять, чого вимагають і від мешканців тимчасово окупованих територій.

