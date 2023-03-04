Коли найвигідніше купувати валюту — думка економіста — Finance.ua

Коли найвигідніше купувати валюту — думка економіста Сьогодні 10:35 — Валюта

Коли найвигідніше купувати валюту — думка економіста

В Україні на початку весни на валютному ринку очікується зміцнення гривні через традиційні сезонні фактори. Тому громадянам в цей період найвигідніше інвестувати у долар.

Який очікується курс

Так, за словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, національна валюта може стати сильнішою на тлі початку «посівної», адже її підготовка щороку позитивно впливає на курс.

«У посівну зазвичай гривня трохи зміцнюється. Для посівної бралися кредити. Кошти приходили, і гривня йшла на закупівлю матеріалів, палива та всього іншого. Агрохолдинги залучали зовнішні дешеві кредити, продавали валюту. Це створювало пропозицію на ринку, і гривня почувала себе досить нормально», — розповів він.

Очікується, що курс продажу готівкового долара в Україні саме в цей час сягне 38 гривень за долар, протримається кілька днів і надалі почне зростати. Ціновий коридор можливий на рівні 40-42 гривень за долар.

Водночас серйозної девальвації гривні цього року не прогнозують, адже зовнішнє фінансування очікується регулярним. Завдяки цьому українські золотовалютні резерви вже зросли до 29,9 млрд доларів. Це хороше підґрунтя для стабільності гривні. Тому навіть можливі перебої з отриманням міжнародної фінансової допомоги не нестимуть загрози.

«Навіть у разі затримок із темпами зовнішньої допомоги золотовалютних резервів цілком достатньо, щоб тримати ситуацію стабільною», — зазначає він.

Рекордна купівля валюти

Як свідчать дані НБУ, зокрема, чиста купівля валюти населенням у січні легальними каналами стала найбільшою з початку повномасштабної війни. При цьому у лютому-липні 2022 року населення продавало більше валюти, аніж купувало.

У перший місяць року придбали готівкової іноземної валюти на 1,27 млрд доларів, а продали — на 1,075 млрд доларів. Українці збільшили купівлю безготівкової валюти до 523,9 млн доларів, тоді як її продаж зменшився до 153,38 млн доларів.

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