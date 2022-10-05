Коли і як Україна отримає погоджені 5 млрд євро макрофіну — Finance.ua

Коли і як Україна отримає погоджені 5 млрд євро макрофіну Вчора 10:45 — Казна та Політика

Коли і як Україна отримає погоджені 5 млрд євро макрофіну

Україна має отримати наступний пакет макрофінансової допомоги від ЄС обсягом 5 млрд євро трьома траншами — у жовтні, листопаді й грудні 2022 року.

Про це після зустрічі міністрів економіки та фінансів ЄС сказав виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Він нагадав, що 3 жовтня відбулося підписання меморандуму щодо надання коштів.

«Ми перерахуємо першу частину — 2 мільярди — до середини жовтня. Ми хочемо якомога швидше надати і решту, двома траншами у листопаді й грудні, за умови дотримання всіх необхідних умов», — зазначив Домбровскіс.

Також він додав, що міністри фінансів Європейського Союзу домовилися інтегрувати фінансову допомогу Україні в бюджет ЄС на 2023 рік, щоб зробити її більш структурованою та передбачуваною.

На думку віцепрезидента Домбровскіса, такий підхід ще більше зміцнить зв’язки між блоком із 27 країн та Україною — кандидатом у члени ЄС. Він додав, що фіндопомога ЄС в цьому році навряд чи буде регулярною, а от у наступному році це може змінитися.

«Важливо мати більш передбачуваний потік кошів для України в наступному році, тому ми маємо намір інтегрувати його в обговорення бюджету ЄС на 2023 рік і таким чином зробити його стабільнішим», — сказав Домбровскіс.

Нагадаємо, 20 вересня Європейський Союз ухвалив фінальне рішення щодо швидкого виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги для підтримки в умовах війни.

Йдеться про другу частину з пакета макрофінансової допомоги ЄС для України обсягом 9 млрд євро, який Єврокомісія анонсувала у квітні і погодила Єврорада на червневому саміті. Перший мільярд з цієї суми Україна отримала двома траншами 1-2 серпня.

Гроші надаються у формі довгострокових позик на дуже пільгових умовах. Крім того, рішення передбачає кошти для бюджету ЄС для покриття ризику збитків за цими додатковими кредитами, як і вже виплаченим траншем 1 млрд євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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