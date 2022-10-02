Коли евакуація авто на штрафмайданчик є незаконною — Finance.ua

Коли евакуація авто на штрафмайданчик є незаконною Вчора 22:12 — Технології&Авто

Кожний водій має знати законні підстави для евакуації авто на штрафмайданчик, оскільки з цим можна зіткнутися будь-якої миті. Також важливо розуміти, у яких випадках такі дії не мають законних підстав.

Про це пише « Апостроф » з посиланням на «Дорожнього Адвоката».

Певні порушення норм КоАП дають право працівникові поліції тимчасово затримати автомобіль шляхом блокування або доставки на спеціальний майданчик. Повний перелік таких випадків прописано у ст. 265-2 КУпАП.

При цьому евакуатор може забрати машину, якщо вона суттєво перешкоджає дорожньому руху або становить загрозу для безпеки руху.

Також основою доставки авто на «штрафмайданчик» є розміщення його на місцях, призначених для зупинки, стоянки, безкоштовного паркування транспортних засобів, керованих водіями з інвалідністю. Інших підстав для евакуації машини закон не передбачає.

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