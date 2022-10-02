Коли евакуація авто на штрафмайданчик є незаконною — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Коли евакуація авто на штрафмайданчик є незаконною

Технології&Авто
351
Кожний водій має знати законні підстави для евакуації авто на штрафмайданчик, оскільки з цим можна зіткнутися будь-якої миті. Також важливо розуміти, у яких випадках такі дії не мають законних підстав.
Про це пише «Апостроф» з посиланням на «Дорожнього Адвоката».
Певні порушення норм КоАП дають право працівникові поліції тимчасово затримати автомобіль шляхом блокування або доставки на спеціальний майданчик. Повний перелік таких випадків прописано у ст. 265-2 КУпАП.
При цьому евакуатор може забрати машину, якщо вона суттєво перешкоджає дорожньому руху або становить загрозу для безпеки руху.
Місце для вашої реклами
Також основою доставки авто на «штрафмайданчик» є розміщення його на місцях, призначених для зупинки, стоянки, безкоштовного паркування транспортних засобів, керованих водіями з інвалідністю. Інших підстав для евакуації машини закон не передбачає.

Оформити Зелену картку онлайн 🚗

За матеріалами:
mmr.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.