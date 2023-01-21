Коли біженці в Польщі почнуть платити за своє перебування: нова дата — Finance.ua

Коли біженці в Польщі почнуть платити за своє перебування: нова дата Сьогодні 15:27 — Особисті фінанси

Біженці з України в Польщі повинні покривати частину вартості проживання в місцях колективного розміщення. Попередньо, вони мали б почати платити з березня. Проте, сенатори вже мають іншу думку.

Поправка до так званого Закону про спеціальну допомогу була прийнятий Сеймом 14 грудня, нагадує ukrayina.pl

Згідно з прийнятою Сеймом поправкою, з 1 березня біженці покриватимуть 50 відсотків вартості проживання, якщо вони перебувають у Польщі понад 120 днів, а з 1 травня — 75 відсотків, якщо вони перебувають понад 180 днів. Але тепер сенатори хочуть, щоб нові правила діяли з 1 квітня та 1 червня відповідно.

Віце-маршалок Борусевич підкреслив у Сенаті, що мета полягає в тому, щоб ця зміна відбулася навесні, а не взимку. «Якщо будуть люди, які змушені будуть залишити місце проживання і не матимуть іншого виходу, як повернутися в Україну, тому що вони не будуть „доплачувати“, то цим людям доведеться повернутися в Україну, в умовах морозу, відсутності опалення, відсутності світла. Це невдалий час для такого вчинку», — оцінив сенатор.

Заступник голови Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, урядовий уповноважений у справах біженців з України Павел Шефернакер відповів, що філософія закону та діяльності уряду базується на тому, що «жодна людина не повинна залишатися без даху над головою». «На жаль, я з жалем констатую, що філософія поправки, внесеної маршалом, передбачає, що якщо група людей залишиться без даху над головою, було б краще, якби вони залишалися без даху над головою навесні, а не взимку», — сказав він.

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Глава запевнив, що допомога біженцям надаватиметься незалежно від пори року. Він зазначив, що відповідно до поправки, люди, які перебувають у складній життєвій ситуації, будуть звільнені від обов’язку доплати з гуманітарних міркувань. «Це запобіжник, який дозволить нам зробити так, щоб ніхто не залишився без даху над головою», — сказав він.

Поправка передбачає, що люди з інвалідністю та особи, які здійснюють догляд за ними, діти, особи пенсійного віку, вагітні жінки, особи, які виховують дитину віком до 12 місяців, а також особи, які здійснюють догляд не менше трьох дітей, не платитимуть внесок за колективне проживання.

Нині близько 80 тисяч громадян України живуть у центрах допомоги воєвод або органів місцевого самоврядування. Як повідомив Сенату заступник глави Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, 50 відсотків з цих осіб працездатного віку вже почали працювати в Польщі.

uamedia За матеріалами:

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