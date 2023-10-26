Коломойський передав управління корпоративними правами 1+1 media колективу групи — Finance.ua
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Коломойський передав управління корпоративними правами 1+1 media колективу групи

Фондовий ринок
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Коломойський передав управління корпоративними правами 1+1 media колективу групи
Коломойський передав управління корпоративними правами 1+1 media колективу групи
Бенефіціарний власник групи компаній 1+1 media олігарх Ігор Коломойський, який перебуває під вартою у справі про заволодіння коштами ПриватБанку, передав свої корпоративні права в медіахолдингу в управління трудовому колективу компанії в особі чинного гендиректора Ярослава Пахольчука.
Про це йдеться в заяві 1+1 media.
Рішення про передачу корпоративних прав було прийнято Коломойським 23 жовтня. Відповідну заяву було адресовано трудовому колективу медіагрупи та Національній раді з питань телебачення та радіомовлення.
«Мною прийнято рішення про передачу належних мені корпоративних прав в управління трудовому колективу, в особі Пахольчука Ярослава Валерійовича, генерального директора ТОВ „Телерадіокомпанія „Студія 1+1““, який як представник діятиме в інтересах компаній і за дорученням трудового колективу», — йдеться в офіційній заяві Ігоря Коломойського.
У заяві 1+1 йдеться, що повноваження щодо управління корпоративними правами передбачають можливість управителя приймати від свого імені будь-які необхідні рішення, крім відчуження та/або обтяження корпоративних прав, належних Коломойському, та отримання дивідендів.
«Передача корпоративних прав в управління не призведе до зміни кінцевого бенефіціарного власника групи 1+1 media, вирішальний вплив (контроль) залишається за Ігорем Коломойським», — додали в медіагрупі.
Рішення про передачу корпоративних прав було ухвалено строком на 5 років. 1+1 пояснює його «необхідністю захисту та збереження принципів свободи слова, неупередженості та обʼєктивного висвітлення подій, які є критично важливими факторами існування медіакомпанії в умовах великої війни». А також тим, що наразі Коломойський не може повноцінно здійснювати свої повноваження. Олігарх перебуває під вартою з 2 вересня.
«На сьогодні вкрай важливо, особливо в умовах турбулентності та повномасштабного вторгнення, зберегти робочий механізм, який формувався роками, та забезпечити безперервність роботи команди задля виконання завдань з інформаційної обороноздатності країни, які покладені на неї», — резюмував Коломойський.
За матеріалами:
Економічна Правда
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