Коломойського залишили в СІЗО ще на два місяці — Finance.ua
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Коломойського залишили в СІЗО ще на два місяці

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Шевченківський райсуд Києва подовжив запобіжний захід для олігарха Ігоря Коломойського у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 3,7 млрд грн до 26 січня.
Про це стало відомо з трансляції засідання суду 28 листопада.
Під час засідання Коломойський і його захист просили змінити запобіжний захід із тримання під вартою на домашній арешт. Коломойський заявляв, що хворіє на панкреатит і цукровий діабет та не отримує необхідного лікування на постійній основі.
На поруки Коломойського пропонували взяти, зокрема, гендиректор медіахолдингу 1+1 Ярослав Пахольчук та ведучий «1+1» Ігор Циганик, депутат від «Слуги народу» Артем Ковальов, головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький та інші.
Водночас сам бізнесмен заявив, що заставу вносити не буде.
Натомість адвокат Коломойського Олег Пушкар сказав, що захист подаватиме апеляцію.
За матеріалами:
Економічна Правда
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