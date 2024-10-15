Кого з учителів можуть мобілізувати — Finance.ua

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Кого з учителів можуть мобілізувати

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Кого з учителів можуть мобілізувати
Кого з учителів можуть мобілізувати
Не всі педагоги в Україні мають право на відстрочку під час загальної мобілізації. Її можуть отримати лише ті вчителі, які працюють на 0,75 ставки або більше.
Про це йдеться у Законі про мобілізацію.

Кого з вчителів можуть мобілізувати

Згідно із законом, під час мобілізації до війська можуть брати технічний педагогічний персонал, зокрема, лаборантів, методистів та бібліотекарів, або інших спеціалістів, які працюють в закладах освіти. Ця категорія не може отримати відстрочку, вона надається лише науковим та науково-педагогічним працівникам.
Водночас мобілізації не підлягають:
  • науково-педагогічні та наукові працівники, які викладають у закладах вищої та фахової передвищої освіти і мають науковий ступінь;
  • працівники, які викладають у закладах фахової передвищої, професійно-технічної та середньої освіти.
Вони можуть отримати відстрочку, але лише в тому випадку, якщо працюють на 0,75 ставки. Тобто, якщо вчитель працює на пів ставки, то його можуть мобілізувати. Також Рада ухвалила рішення, що робота у навчальному закладі повинна бути основною, а не за сумісництвом.

Що робити, коли вчитель отримав повістку

Якщо ж науково-педагогічний чи педагогічний працівник, який має усі підстави для відстрочки, все ж отримав повістку, то для ТЦК потрібно надати ряд наступних документів:
  • заяву про надання відстрочки на ім’я голови ТЦК у двох примірниках, один з яких із відміткою про реєстрацію залишити собі;
  • оригінали чи посвідчені нотаріально копії письмових доказів, що підтверджують підстави надання відстрочки, а саме:
  1. оригінал довідки з підписом керівника закладу освіти, яка містить інформацію про те, що він працює в даному закладі за основним місцем роботи, з зазначенням найменування займаної ним посади;
  2. посвідчена нотаріально копія документа про освіту та спеціальність;
  3. посвідчена нотаріально копія документа про отримання вченого звання та/або наукового ступеня (для наукових і науково-педагогічних працівників).
За матеріалами:
Novyny.live
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