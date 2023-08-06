Кого не можуть призвати на військову службу — Finance.ua

Кого не можуть призвати на військову службу Сьогодні 09:18 — Особисті фінанси

Не всі військовозобов'язані чоловіки можуть бути призвані на військову службу під час воєнного стану. Перелік таких категорій визначено статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Хто може бути призваний на службу добровільно і тільки за місцем проживання:

1. визнані особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії).

Для підтвердження статусу особи з інвалідністю необхідно надати Довідку до Акта огляду МСЕК або пенсійне посвідчення, в якому зазначена група інвалідності.

При тому, незалежно, яка це група інвалідності у особи. Також іншими документами можуть бути посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

На практиці така відстрочка може надаватись не більше 2 разів з обов’язковим проходженням огляду і за результатами третього огляду ВЛК має визнати чоловіка придатним до військової служби або виключити з військового обліку за станом здоров’я.

2. Чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років

Для підтвердження права на відстрочку надаються такі документи:

свідоцтва про народження дітей;

свідоцтво про шлюб;

якщо шлюб було розірвано, в такому випадку, рішення суду про розірвання шлюбу;

рішення органу опіки або посвідчення батька (матері) багатодітної сім'ї;

Також утримання можна підтвердити Рішенням суду про стягнення аліментів на дітей або Договором про добровільну сплату аліментів.

3. Чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років

Підтверджуючими документами будуть:

свідоцтво про народження дитини (дітей);

свідоцтво про смерть одного з батьків або рішення суду про позбавлення другого з батьків батьківських прав;

рішення суду про розлучення та визначення місця проживання з одним із батьків.

4. Чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років

свідоцтво про народження дитини (дітей)

довідка до акту огляду МСЕК;

свідоцтво про смерть одного з батьків або рішення суду про позбавлення другого з батьків батьківських прав;

рішення суду про розлучення та визначення місця проживання з одним із батьків;

рішення суду про усиновлення дитини.

5. Чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму. Також — тих, хто потребує трансплантації органа, паліативної допомоги.

Це має підтверджуватися документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але людині не встановлено інвалідність.

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