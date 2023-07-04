КМВА ухвалила рішення щодо розвантаження низки доріг у столиці — Finance.ua

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КМВА ухвалила рішення щодо розвантаження низки доріг у столиці

Казна та Політика
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КМВА ухвалила рішення щодо розвантаження низки доріг у столиці
КМВА ухвалила рішення щодо розвантаження низки доріг у столиці
Київська міська військова адміністрація ухвалила низку рішень щодо розвантаження важливих дорожніх артерій, через ремонти яких ускладнене автомобільне сполучення в місті.
Про це КМВА повідомляє у Телеграмі.
«Плановий ремонт дорожнього покриття, шляхопроводів та мостів суттєво ускладнив автомобільний рух в кількох районах столиці. Особливо труднощі виникли зі сполученням правого та лівого берегів Дніпра. Для покращення комфорту киян та в безпекових цілях деякі важливі дорожні артерії Києва мають бути розвантажені», — наголосив голова КМВА Сергій Попко.
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Тому, зазначив він, військова адміністрація столиці визначила завдання, аби від 4 липня на Парковій дорозі та Дніпровському узвозі ремонтні роботи проводилися лише в нічний час, а протягом дня транспорт буде курсувати вільно.
Крім того, ремонт шляхопроводу біля станції метро «Лівобережна» завершать раніше запланованих строків.
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Як додав Попко, ремонт на проспекті Романа Шухевича перед Північним мостом переведений в режим цілодобової роботи і має бути завершений протягом цього місяця.
«В умовах воєнного стану, можливість вільно пересуватися містом (не в комендантську годину) — це один важливих чинників безпеки звичайних киян і військових», — заявив начальник КМВА.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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