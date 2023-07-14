КМДА здала в оренду перші земельні ділянки під паркінги та автостоянки через онлайн-аукціони Прозорро. Продажі — Finance.ua

КМДА здала в оренду перші земельні ділянки під паркінги та автостоянки через онлайн-аукціони Прозорро. Продажі Сьогодні 15:33 — Казна та Політика

В державній електронній торговій системі Прозорро. Продажі відбулися перші онлайн-аукціони Департаменту земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації з оренди земельних ділянок у столиці. Використовувати землю визначені під час електронних торгів нові орендарі зможуть лише задля експлуатації та обслуговування паркінгів та автостоянок, без права забудови.

За підсумками е-аукціонів після укладання угод з переможцями торгів до місцевого бюджету Києва надходитиме майже 1.5 млн гривень щорічно від оренди цих земель.

За право орендувати 4 земельні ділянки в Деснянському районі Києва в середньому змагалося понад 4 учасники. Ціна у результаті електронних торгів завдяки конкуренції учасників зросла у понад 2.5 рази.

Місто здало в оренду ділянки для паркінгів та автостоянок на вулицях Костянтина Данькевича, Ореста Левицького та на проспекті Лісовому.

Станом на 13 липня 2023 року в системі Прозорро. Продажі департамент земельних ресурсів КМДА оголосив ще 4 аукціони з оренди землі, один з яких відбудеться 17 липня, ще три — 1 серпня. Ці земельні ділянки знаходяться у Деснянському та Голосіївському районах Києва, місто здає в їх оренду для будівництва та експлуатації автомийок, стоянок та паркінгів.

понад 20 млн гривень. Змагатися на онлайн-аукціонах Прозорро. Продажі за ці землі може кожен охочий, зареєструвавшись через один з акредитованих Загальна стартова вартість цих ділянокЗмагатися на онлайн-аукціонах Прозорро. Продажі за ці землі може кожен охочий, зареєструвавшись через один з акредитованих майданчиків

Нагадаємо, місця для пересувної торгівлі у Києві відтепер можна орендувати через аукціони в системі Прозорро. Продажі. Кожен об'єкт призначений для розміщення точок продажу гарячих напоїв і продуктів швидкого харчування та здається в оренду на 3 роки.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.