Кличко попередив про можливі перебої зі світлом у Києві — Finance.ua

Кличко попередив про можливі перебої зі світлом у Києві Сьогодні 09:36 — Енергетика

У Києві можуть виникнути перебої з електроенергією через чергову масовану атаку російських окупантів.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко в Telegram.

Кличко закликає киян зарядити телефони та інші пристрої, а також зробити запас води.

Нагадаємо, сьогодні зранку у Києві було чутно декілька серій вибухів. Уламки збитої ворожої ракети пошкодили приватну будівля в Дарницькому районі.

Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик в Печерському районі

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