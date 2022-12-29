Кличко попередив про можливі перебої зі світлом у Києві — Finance.ua

Кличко попередив про можливі перебої зі світлом у Києві
У Києві можуть виникнути перебої з електроенергією через чергову масовану атаку російських окупантів.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко в Telegram.
Кличко закликає киян зарядити телефони та інші пристрої, а також зробити запас води.
Нагадаємо, сьогодні зранку у Києві було чутно декілька серій вибухів. Уламки збитої ворожої ракети пошкодили приватну будівля в Дарницькому районі.
Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик в Печерському районі
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