Клієнти Sense Bank інвестували 4,2 млрд грн в українську армію — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Клієнти Sense Bank інвестували 4,2 млрд грн в українську армію Сьогодні 17:18 — Фондовий ринок

4,2 млрд грн клієнти Sense Bank інвестували у перемогу, придбавши військові облігації

Клієнти Sense Bank придбали військових ОВДП на загальну суму в 4,2 млрд грн (в еквіваленті), інвестувавши тим самим кошти в пришвидшення перемоги України.

При цьому, понад 6 300 клієнтів банку вже повернули інвестовані кошти та отримали дохід від погашення військових ОВДП. Обсяг сплачених коштів склав 732 млн грн.

Наразі для придбання в Sense SuperApp доступні 10 випусків облігацій. Дохідність облігацій у гривні становить до 20% річних, у валюті до 4,25% річних. Перелік доступних облігацій регулярно оновлюється.

Щоб придбати військові облігації онлайн у Sense SuperApp потрібно у меню «Продукти» перейти в розділ «Інвестиції» та натиснути «Купити акції або облігації». Після цього в розділі «Облігації» оберіть облігацію, яка вас зацікавила. Ознайомившись з детальним описом облігації (ціна, дата погашення, прогнозований дохід тощо) необхідно натиснути «Купити». Якщо клієнт купує облігації вперше, то весь процес займе не більше 2-3 хвилин. Надалі купівля облігацій відбувається ще швидше, всього у кілька кліків.

Sense Bank першим серед українських банків надав можливість клієнтам купувати гривневі військові ОВДП онлайн у цифровому банку Sense SuperApp. З вересня 2022 року клієнтам банку в онлайн форматі стала доступна й купівля в іноземній валюті — євро чи долар. Всі операції з ОВДП під час воєнного стану проводяться без комісій. А кошти від їх розміщення надходять на рахунки Міністерства фінансів України для забезпечення потреб Збройних сил України та безперебійного покриття фінансових потреб держави в умовах воєнного стану.

Інформація про кількість укладених угод та продані облігації не є показником майбутніх періодів.

Sense Bank — один із системно важливих банків України. Фінустанова обслуговує понад 3 млн фізичних, 55 тис. юридичних осіб та 82 тис. ФОПів. У банку працює 4,5 тис. співробітників.

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