Клієнти monobank не можуть зняти свої гроші за кордоном — Finance.ua
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Клієнти monobank не можуть зняти свої гроші за кордоном

Вчора 14:14Кредит&Депозит
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Клієнти monobank не можуть зняти свої гроші за кордономКлієнти monobank не можуть зняти свої гроші за кордоном
Клієнтка monobank Наталія не змогла зняти гроші зі своєї картки за кордоном. Банк раптово та без попереджень заблокував можливість користуватися його послугами.
Про це вона залишила відгук на сайті Мінфіну.
Через деякий час після відкриття картки та її поповнення банк припинив обслуговування клієнтки, а її гроші заблокував. Дізналася вона про це тільки коли хотіла зняти гроші за кордоном і зробити це не змогла.
«Хотіла зняти кошти з картки за кордоном і не змогла... Виявилося, що банк прийняв рішення припинити моє обслуговування, заблокувавши мої кошти», — пише Наталя.
«Обслуговуюсь у багатьох банках і ніхто жодного разу не приймав таких рішень! Ніхто не блокував просто так мої кошти, без пояснення причини! Ніхто не просив писати заяви, а потім робити селфі, а потім танців з бубном щоб повернути свої кошти», — додає вона.
Кошти зрештою банк повернув, однак зазначив, що «на основі накопиченої інформації з різних джерел банк може прийняти рішення про відмову в подальшому обслуговуванні на свій розсуд і без вказівки причин, згідно з пунктом договору 6.3.1. Для уточнення вищезазначеної ситуації monobank безпосередньо зв’язався» з клієнткою.

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За матеріалами: Finance.ua
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