Клієнти monobank не можуть зняти свої гроші за кордоном — Finance.ua

Через деякий час після відкриття картки та її поповнення банк припинив обслуговування клієнтки, а її гроші заблокував. Дізналася вона про це тільки коли хотіла зняти гроші за кордоном і зробити це не змогла.
«Хотіла зняти кошти з картки за кордоном і не змогла... Виявилося, що банк прийняв рішення припинити моє обслуговування, заблокувавши мої кошти», — пише Наталя.
«Обслуговуюсь у багатьох банках і ніхто жодного разу не приймав таких рішень! Ніхто не блокував просто так мої кошти, без пояснення причини! Ніхто не просив писати заяви, а потім робити селфі, а потім танців з бубном щоб повернути свої кошти», — додає вона.
Кошти зрештою банк повернув, однак зазначив, що «на основі накопиченої інформації з різних джерел банк може прийняти рішення про відмову в подальшому обслуговуванні на свій розсуд і без вказівки причин, згідно з пунктом договору 6.3.1. Для уточнення вищезазначеної ситуації monobank безпосередньо зв’язався» з клієнткою.