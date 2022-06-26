Кількість споживаної найбільшими криптовалютними мережами електроенергії скоротилася на 50% — Finance.ua

Кількість споживаної найбільшими криптовалютними мережами електроенергії скоротилася на 50%
Через падіння крипторинка майнити більше невигідно.
Згідно з оцінкою Digiconomist, споживання електроенергії тільки в мережі Bitcoin (без урахування інших мереж) впало на третину порівняно з піковим значенням, до 131 терават-години на рік.
Це, як і раніше, досить багато — наприклад, це відповідає річному споживанню електроенергії Аргентини. Зниження споживання електроенергії для Ethereum було ще більшим: з пікового рівня 94 ТВг на рік до 46 ТВг на рік — приблизно як річне споживання Катару.
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Основна причина падіння однакова для обох валют. Споживання електроенергії криптовалютною мережею пов’язане з майнінгом. Оскільки ціна криптовалют впала (наприклад, ВТС впав з 69 тисяч доларів до 20 тисяч), впав і розмір винагороди для майнерів.
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