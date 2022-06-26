Кількість споживаної найбільшими криптовалютними мережами електроенергії скоротилася на 50% — Finance.ua

Кількість споживаної найбільшими криптовалютними мережами електроенергії скоротилася на 50% Вчора 13:31 — Фінтех і Картки

Кількість споживаної найбільшими криптовалютними мережами електроенергії скоротилася на 50%

Через падіння крипторинка майнити більше невигідно.

Згідно з оцінкою Digiconomist, споживання електроенергії тільки в мережі Bitcoin (без урахування інших мереж) впало на третину порівняно з піковим значенням, до 131 терават-години на рік.

Це, як і раніше, досить багато — наприклад, це відповідає річному споживанню електроенергії Аргентини. Зниження споживання електроенергії для Ethereum було ще більшим: з пікового рівня 94 ТВг на рік до 46 ТВг на рік — приблизно як річне споживання Катару.

Читайте також Coinbase запустить наноф'ючерси на Bitcoin

Основна причина падіння однакова для обох валют. Споживання електроенергії криптовалютною мережею пов’язане з майнінгом. Оскільки ціна криптовалют впала (наприклад, ВТС впав з 69 тисяч доларів до 20 тисяч), впав і розмір винагороди для майнерів.

До речі, на платформі для торгівлі криптовалютою Coinsmart можна швидко та легко купувати біткоіни та інші цифрові валюти. А з промокодом GETCRYPTO можна отримати знижку в розмірі 20 $ у BTC на перший депозит.

noworries За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.