Coinbase запустить наноф'ючерси на Bitcoin — Finance.ua
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Coinbase запустить наноф'ючерси на Bitcoin

Фінтех і Картки
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Coinbase запустить наноф'ючерси на Bitcoin
Coinbase запустить наноф'ючерси на Bitcoin
27 червня Coinbase запустить наноф’ючерси на першу криптовалюту. Для схвалення CFTC Bitcoin-біржа надасть торгівлю інструментом через брокерів.
Контракти з тикером BIT запустить Coinbase Derivatives.
Ф’ючерс із розрахунками в доларах США еквівалентний 1/100 від вартості першої криптовалюти.

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Доступ до криптодеривативу отримають клієнти EdgeClear, Ironbeam, NinjaTrader, Optimus Futures, Stage 5 та Tradovate, ABN AMRO, ADMIS, Advantage Futures, ED&F Man, Ironbeam та Wedbush.
У Coinbase наголосили, що у майбутньому розраховують отримати ліцензію ф’ючерсного посередника (Futures Commission Merchant, FCM). Це дозволить запропонувати BIT клієнтам напряму.
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Нагадаємо, у березні 2022 року Coinbase представила плани щодо розвитку пов’язаного з деривативами підрозділу.
Раніше Bitcoin-біржа анонсувала закриття платформи Coinbase Pro для професійних трейдерів.
До речі, на платформі aStake можна пасивно заробляти на криптовалюті без технічних знань та спеціального обладнання з мінімальними інвестиціями від $15.

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За матеріалами:
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