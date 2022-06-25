Coinbase запустить наноф'ючерси на Bitcoin — Finance.ua

Coinbase запустить наноф'ючерси на Bitcoin 25.06.2022, 04:36 — Фінтех і Картки

Coinbase запустить наноф'ючерси на Bitcoin

27 червня Coinbase запустить наноф’ючерси на першу криптовалюту. Для схвалення CFTC Bitcoin-біржа надасть торгівлю інструментом через брокерів.

Контракти з тикером BIT запустить Coinbase Derivatives.

Ф’ючерс із розрахунками в доларах США еквівалентний 1/100 від вартості першої криптовалюти.

Доступ до криптодеривативу отримають клієнти EdgeClear, Ironbeam, NinjaTrader, Optimus Futures, Stage 5 та Tradovate, ABN AMRO, ADMIS, Advantage Futures, ED&F Man, Ironbeam та Wedbush.

У Coinbase наголосили, що у майбутньому розраховують отримати ліцензію ф’ючерсного посередника (Futures Commission Merchant, FCM). Це дозволить запропонувати BIT клієнтам напряму.

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Нагадаємо, у березні 2022 року Coinbase представила плани щодо розвитку пов’язаного з деривативами підрозділу.

Раніше Bitcoin-біржа анонсувала закриття платформи Coinbase Pro для професійних трейдерів.

До речі, на платформі aStake можна пасивно заробляти на криптовалюті без технічних знань та спеціального обладнання з мінімальними інвестиціями від $15.

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