Coinbase запустить наноф'ючерси на Bitcoin — Finance.ua

Coinbase запустить наноф'ючерси на Bitcoin
27 червня Coinbase запустить наноф’ючерси на першу криптовалюту. Для схвалення CFTC Bitcoin-біржа надасть торгівлю інструментом через брокерів.
Контракти з тикером BIT запустить Coinbase Derivatives.
Ф’ючерс із розрахунками в доларах США еквівалентний 1/100 від вартості першої криптовалюти.
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Доступ до криптодеривативу отримають клієнти EdgeClear, Ironbeam, NinjaTrader, Optimus Futures, Stage 5 та Tradovate, ABN AMRO, ADMIS, Advantage Futures, ED&F Man, Ironbeam та Wedbush.
У Coinbase наголосили, що у майбутньому розраховують отримати ліцензію ф’ючерсного посередника (Futures Commission Merchant, FCM). Це дозволить запропонувати BIT клієнтам напряму.
Нагадаємо, у березні 2022 року Coinbase представила плани щодо розвитку пов’язаного з деривативами підрозділу.
Раніше Bitcoin-біржа анонсувала закриття платформи Coinbase Pro для професійних трейдерів.
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