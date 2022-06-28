Кількість оформлених вантажівок у пункті пропуску «Краківець» зросла на 40% — Finance.ua

Кількість оформлених вантажівок у пункті пропуску «Краківець» зросла на 40% Вчора 14:35

Кількість оформлених вантажівок у пункті пропуску «Краківець — Корчова» завдяки оптимізації руху в порівнянні з минулим тижнем зросла на 40%.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України з посиланням на начальника відділу інспекторів прикордонної служби Сергія Веретельніка.

«Станом на сьогодні, у зв’язку з реорганізацією руху в пункті пропуску „Краківець“, яка розпочалася 20 червня, оформлення вантажних транспортних засобів на виїзд з України здійснюється на всіх наявних 10 смугах руху. У порівнянні з попереднім тижнем, завдяки оптимізації руху, кількість оформлених вантажних автомобілів зросла приблизно на 40 %», — повідомляють в ДПСУ.

Зазначається, що оформлення легкових транспортних засобів здійснюється у модульному терміналі, який функціонує поблизу пункту пропуску «Краківець» на автодорозі А4.

У ДПСУ додають, що зараз триває облаштування ділянок для рейсових автобусів. Орієнтовно завершать за два тижні.

"Наразі тривають заходи з облаштування смуг руху та місць для оформлення пасажирських автобусів. За попередніми розрахунками, вони будуть проводитися близько двох тижнів.

Про завершення робіт та відновлення оформлення пасажирів автобусів на виїзд з України буде повідомлено додатково", — йдеться у повідомленні.

Укрінформ За матеріалами:

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