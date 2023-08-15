Кількість оформлених декларацій NCTS на в'їзд в Україну в липні збільшилася майже вдвічі — Finance.ua

Кількість оформлених декларацій NCTS на в'їзд в Україну в липні збільшилася майже вдвічі Сьогодні 13:38 — Казна та Політика

Державна митна служба в липні зафіксувала зростання кількості завершених в електронній транзитній системі NCTS (New Computerized Transit System) декларацій з доставки товарів на українські митниці на 91,2% до червня — до 738, йдеться в повідомленні Мінфіну.

Згідно з ним, загалом за 10 місяців «митного безвізу» оформлено понад 15 тис. транзитних декларацій у системі NCTS: 12 363 на виїзд і 2 653 на в'їзд.

Що стосується декларацій NCTS, то в липні в країнах-учасницях Конвенції про процедуру спільного транзиту було завершено 3 196 переміщень, розпочатих в Україні, що загалом на три більше, ніж у червні.

Уточнюється, що станом на кінець липня 2023 року підприємствам надано 49 авторизацій на застосування транзитних спрощень, з них 27 авторизацій на використання спільної гарантії (зокрема, 8 — на збільшення розміру референтної суми спільної гарантії та 1 — на використання спільної гарантії зі зменшенням розміру референтної суми до 30).

Крім того, 18 авторизацій на об'єкти авторизованих вантажовідправників і вантажоодержувачів, а також 4 авторизації на використання пломб спеціального типу, а ще понад 20 заяв від підприємств перебувають на різних етапах розгляду.

Згідно з інформацією, з моменту запуску вебсервісу електронного подання гарантій для застосування під час спільного транзиту наприкінці квітня-2023 кількість користувачів-гарантів сягнула п’яти, а кількість зареєстрованих гарантій — 23 загальних і понад 280 індивідуальних.

Довідка Finance.ua:

як повідомлялося, з 1 жовтня 2022 року Україна приєдналася до Конвенції про процедуру спільного транзиту і почала міжнародне застосування NCTS — комп’ютеризованої системи транзиту. Україна стала 36 країною-учасницею Конвенції. Конвенція про процедуру спільного транзиту стала частиною національного митного законодавства;

українські підприємці отримали переваги при постачанні та транзиті товарів територією 35 країн-учасниць Конвенцій (27 держав ЄС, Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн, Швейцарія, Велика Британія, Туреччина, Північна Македонія, Сербія).

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