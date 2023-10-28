Кількість криптоматів по всьому світу скоротилася до дворічного мінімуму — Finance.ua
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Кількість криптоматів по всьому світу скоротилася до дворічного мінімуму

Криптовалюта
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Кількість криптоматів по всьому світу скоротилася до дворічного мінімуму
Кількість криптоматів по всьому світу скоротилася до дворічного мінімуму
Аналітики видання AltIndex повідомляють, що на початок жовтня загальна кількість пристроїв в умовній міжнародній мережі криптоматів упала майже на 7000 одиниць, що стало найбільшим скороченням з 2021 року.
Про це пише Аltindex.
Сервіс CoinATMRadar показує, що після досягнення рекордного максимуму понад 39 000 одиниць у грудні 2022 року кількість криптоматів стала постійно скорочуватися.
Кількість криптоматів по всьому світу скоротилася до дворічного мінімуму
У січні 2023 року було закрито понад 1500 пристроїв, що підтримують цифрові монети, що свідчило про перші ознаки негативної тенденції. У березні був ще більший спад: за один місяць кількість криптоматів скоротилася майже на 3600 штук.
У AltIndex скорочення світової мережі пов’язують із масовими претензіями правоохоронних органів щодо потенційно злочинного використання крипто-ATM.

Курс криптовалют до долара 💸

Шахраї можуть рекламувати товари для продажу на таких сайтах, як eBay, просити покупців внести кошти на певний криптогаманець через банкомат, а потім зникнути з грошима, наводять докази поліцейські.
Раніше Управління фінансового регулювання та нагляду Сполученого Королівства (FCA) повідомило про примусовий демонтаж 26 криптоматів, які працювали на території Великобританії без ліцензії.
Нагадаємо, цього року біткоїн став одним із найкращих інвестиційних інструментів. Порівнюючи з 1 січня, його вартість вже зросла приблизно на 60%. Finance.ua вирішив розібратись в тому, як відбувається процес обміну криптовалюти та як зробити його простим і безпечним:

Обмін криптовалют — особливості процесу

За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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