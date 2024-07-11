Кількість користувачів X не зростає після придбання соцмережі Маском — Finance.ua

Кількість користувачів X не зростає після придбання соцмережі Маском 11.07.2024, 01:23 — Технології&Авто

Кількість користувачів X не зростає після придбання соцмережі Маском

Кількість глобальних щоденних активних користувачів X у другому кварталі цього року лише на 1,6% більше, ніж торік. Зростання платформи зупинилося після придбання соцмережі Ілоном Маском.

Згідно з раніше неоприлюдненими даними, кількість глобальних щоденних активних користувачів X у другому кварталі цього року становила 251 мільйон. Як пише Financial Times, це лише на 1,6% більше, ніж за той самий період минулого року. Це контрастує з двозначним зростанням, яке спостерігалося упродовж років, що передували придбанню соцмережі Ілоном Маском.

Крім безпосереднього впливу рішень мільярдера щодо соцмережі, становище X обумовлене зростанням конкуренції на ринку. Власник Facebook Meta запустив конкурентну платформу Threads рік тому, намагаючись кинути виклик X.

Починаючи з осені на платформі постійно з’являлися нові користувачі, зокрема, зірки як Тейлор Свіфт. Виконавчий директор Марк Цукерберг повідомив, що кількість активних користувачів щомісяця зростала до 175 мільйонів. X заявляє про 600 мільйонів користувачів щомісяця.

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