Кількість користувачів мобільного застосунку NovaPay сягнула пів мільйона — Finance.ua
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Кількість користувачів мобільного застосунку NovaPay сягнула пів мільйона

Фондовий ринок
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Кількість користувачів мобільного застосунку NovaPay сягнула пів мільйона
Кількість користувачів мобільного застосунку NovaPay сягнула пів мільйона
Кількість клієнтів, які використовують мобільний застосунок міжнародного фінансового сервісу «НоваПей» (ТМ NovaPay), з моменту запуску 13 грудня 2023 року сягнула пів мільйона, повідомила пресслужба в п’ятницю.
«Станом на кінець грудня маємо понад 471 тис. клієнтів — фізосіб і більше ніж 30 тис. фізичних осіб — підприємців (ФОП)», — наводить пресслужба слова директора з інновацій NovaPay Олексія Рубана.
Зазначено, що з моменту запуску застосунок щодня завантажували близько 1,3 тис. користувачів.
Серед найбільш затребуваних послуг — традиційні платежі та перекази, посилка в кредит.
Раніше повідомлялося, що сервіс NovaPay у січні-вересні збільшив обсяг транзакцій на 16% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 292 млн грн.
NovaPay засновано 2001 року як міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova й забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях «Нової пошти». За даними на сайті, у компанії працюють близько 13 тис. працівників у більш ніж 3,5 тис. відділеннях «Нової пошти» в усій Україні. За даними Національного банку України, компанія займає близько 35% загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів.
NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав 2023 року розширену ліцензію НБУ, що дала змогу відкривати рахунки й випускати картки, а також першим серед небанків наприкінці минулого року запустив власний фінансовий застосунок із широким спектром фінансових послуг.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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