Кількість чиновників в Україні за рік скоротилася на 5%: у якому відомстві працює найбільше — Finance.ua
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Кількість чиновників в Україні за рік скоротилася на 5%: у якому відомстві працює найбільше

Казна та Політика
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Кількість чиновників в Україні за рік скоротилася на 5%: у якому відомстві працює найбільше
Кількість чиновників в Україні за рік скоротилася на 5%: у якому відомстві працює найбільше
Станом на 1 січня 2023 року у 109 органах державної влади фактично працювали 175,8 тис. осіб. Протягом 2022 року фактична чисельність працівників цих органів знизилася на 9,6 тис. осіб (на 5,2%).
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
За даними Мінфіну, найбільша чисельність працівників була у Державній податковій службі, — 23,2 тисяч осіб та Пенсійному фонді — 20,3 тисяч осіб.
Кількість чиновників в Україні за рік скоротилася на 5%: у якому відомстві працює найбільше
Загалом у органах державної влади станом на початок 2023 року функціонує Секретаріат КМУ та 18 міністерств, 20 служб, 15 агентств, 4 інспекції, 4 комісії, 8 інших державних органів, чисельність яких встановлюється Урядом, а також 9 державних органів, чисельність яких не встановлюється Кабміном, 24 місцеві державні адміністрації та 6 органів судової влади.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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