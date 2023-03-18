Кількість чиновників в Україні за рік скоротилася на 5%: у якому відомстві працює найбільше — Finance.ua

Кількість чиновників в Україні за рік скоротилася на 5%: у якому відомстві працює найбільше Сьогодні 22:40 — Казна та Політика

Кількість чиновників в Україні за рік скоротилася на 5%: у якому відомстві працює найбільше

Станом на 1 січня 2023 року у 109 органах державної влади фактично працювали 175,8 тис. осіб. Протягом 2022 року фактична чисельність працівників цих органів знизилася на 9,6 тис. осіб (на 5,2%).

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

За даними Мінфіну, найбільша чисельність працівників була у Державній податковій службі, — 23,2 тисяч осіб та Пенсійному фонді — 20,3 тисяч осіб.

Загалом у органах державної влади станом на початок 2023 року функціонує Секретаріат КМУ та 18 міністерств, 20 служб, 15 агентств, 4 інспекції, 4 комісії, 8 інших державних органів, чисельність яких встановлюється Урядом, а також 9 державних органів, чисельність яких не встановлюється Кабміном, 24 місцеві державні адміністрації та 6 органів судової влади.

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