Кількість Bitcoin-банкоматів скоротилася на понад 400 одиниць від початку 2023 року — Finance.ua

Кількість Bitcoin-банкоматів скоротилася на понад 400 одиниць від початку 2023 року Сьогодні 20:35 — Криптовалюта

Кількість Bitcoin-банкоматів скоротилася на понад 400 одиниць від початку 2023 року

Протягом перших двох місяців 2023 року кількість Bitcoin-ATM у світі скоротилася на 412 машин.

Це випливає з даних Coin ATM Radar.

Кількість встановлених та відключених від мережі біткоїн-банкоматів., Дані: Coin ATM Radar.

Згідно з графіком, у січні оператори відключили від мережі 289 криптовалютних банкоматів, а у лютому — 123. Окрім того, є дані й за березень. За перший день весни вони зупинили роботу понад 1000 Bitcoin-ATM.

Експерти видання Cointelegraph пов’язали суттєвий спад активних машин з «геополітичною напруженістю, втратою прибутків та тривалим ведмежим циклом».

Варто зазначити, що кількість Bitcoin-банкоматів вперше скоротилася у вересні 2022 року. За даними Coin ATM Radar, тоді роботу припинили 396 машин.

Водночас за серпень 2021 року зафіксовано найбільшу чисельність встановлених криптовалютних банкоматів — 2048. Bitcoin-ATM активно з’являлися у різних місцях у період з грудня 2020 року по січень 2022 року. Протягом цього часу оператори встановлювали понад 1000 машин щомісяця.

Forklog За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.