Кількість Bitcoin-банкоматів скоротилася на понад 400 одиниць від початку 2023 року — Finance.ua

Кількість Bitcoin-банкоматів скоротилася на понад 400 одиниць від початку 2023 року
Протягом перших двох місяців 2023 року кількість Bitcoin-ATM у світі скоротилася на 412 машин.
Це випливає з даних Coin ATM Radar.
Згідно з графіком, у січні оператори відключили від мережі 289 криптовалютних банкоматів, а у лютому — 123. Окрім того, є дані й за березень. За перший день весни вони зупинили роботу понад 1000 Bitcoin-ATM.
Експерти видання Cointelegraph пов’язали суттєвий спад активних машин з «геополітичною напруженістю, втратою прибутків та тривалим ведмежим циклом».
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Варто зазначити, що кількість Bitcoin-банкоматів вперше скоротилася у вересні 2022 року. За даними Coin ATM Radar, тоді роботу припинили 396 машин.
Водночас за серпень 2021 року зафіксовано найбільшу чисельність встановлених криптовалютних банкоматів — 2048. Bitcoin-ATM активно з’являлися у різних місцях у період з грудня 2020 року по січень 2022 року. Протягом цього часу оператори встановлювали понад 1000 машин щомісяця.
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