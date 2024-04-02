Кількість бідних в Італії зросла до рекордного рівня за 10 років — Finance.ua

Кількість бідних в Італії зросла до рекордного рівня за 10 років Сьогодні 03:28 — Світ

Кількість бідних в Італії зросла до рекордного рівня за 10 років

В Італії спостерігається збільшення кількості бідних до рекордного рівня за останнє десятиліття. Про це свідчать дані національного статистичного бюро ISTAT у 2023 році.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Finanza Italia.

Показник абсолютної бідності, який відображає нездатність людей придбати базові товари та послуги, досяг 5,75 мільйонів людей, або 9,8% населення країни.

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Це перевищує 9,7%, зафіксованих у попередньому році, і є найбільшим показником з 2014 року, коли було започатковано поточне збирання даних.

У 2020 та 2021 роках, у розпал пандемії, частка людей в абсолютній бідності становила 9,1% і 9% відповідно, коли державна підтримка частково компенсувала економічний вплив рецесії.

Телеканал 24 За матеріалами:

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