Кіберполіція викрила громадянина Болгарії у скіммінгу — йому загрожує до 15 років позбавлення волі — Finance.ua
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Кіберполіція викрила громадянина Болгарії у скіммінгу — йому загрожує до 15 років позбавлення волі

Вчора 19:45Кримінал
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Співробітники управління протидії кіберзлочинам спільно з іншими правоохоронцями Львівської області викрили 37-річного іноземця у протиправних діях. Громадянин Болгарії встановлював у картридери банкоматів спеціальні скімінгові пристрої для зчитування даних банківських карток користувачів.
Також зловмисник встановлював приховані відеокамери, що фіксували введення PIN-кодів. За попередніми даними, правопорушнику вдалося зчитати інформацію з 57 банківських карток громадян.
Зазвичай такі дані використовуються для виготовлення дублікатів карток та подальшого зняття з них готівки. Правоохоронці перевіряють зловмисника на причетність до шахрайського заволодіння грошима.
Співробітники поліції провели обшук за місцем проживання фігуранта справи. Під час обшуку було вилучено комп’ютерну техніку, де зберігалися відомості про банківські картки громадян, скіммінгове обладнання та металеві накладки з відеокамерами.
Чоловіку оголошено підозру за ч. 5 ст. 361 (Несанкціоноване втручання у роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України. За скоєні правопорушення йому загрожує до 15 років ув’язнення. Тривають слідчі дії.
Додатково кіберполіція нагадує, що перед використанням банкомата потрібно його ретельно оглянути, а під час введення PIN-коду слід прикривати клавіатуру рукою.

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За матеріалами: ITC.ua
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