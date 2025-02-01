Kia відкликає понад 80 тисяч авто в США через проблеми з подушками безпеки — Finance.ua
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Kia відкликає понад 80 тисяч авто в США через проблеми з подушками безпеки

Технології&Авто
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Kia відкликає понад 80 тисяч авто в США через проблеми з подушками безпеки
Kia відкликає понад 80 тисяч авто в США через проблеми з подушками безпеки
Південнокорейський автовиробник Kia відкликає 80 255 автомобілів моделей Niro EV, Plug-in Hybrid і Hybrid у США.
Про це повідомляє Reuters.

Причини

Причина відкликання — можливі несправності електропроводки, через які подушки безпеки та ремені можуть спрацьовувати неналежним чином.
Мимовільне спрацювання подушок безпеки може збільшити ризик отримання травм в аварії.
Нагадаємо, компанія Honda відкличе 294 612 автомобілів у США для усунення проблеми, яка може призвести до зупинки двигунів або втрати потужності.
За матеріалами:
Економічна Правда
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