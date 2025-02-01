Kia відкликає понад 80 тисяч авто в США через проблеми з подушками безпеки — Finance.ua

Kia відкликає понад 80 тисяч авто в США через проблеми з подушками безпеки Сьогодні 22:08 — Технології&Авто

Kia відкликає понад 80 тисяч авто в США через проблеми з подушками безпеки

Південнокорейський автовиробник Kia відкликає 80 255 автомобілів моделей Niro EV, Plug-in Hybrid і Hybrid у США.

Про це повідомляє Reuters.

Причини

Причина відкликання — можливі несправності електропроводки, через які подушки безпеки та ремені можуть спрацьовувати неналежним чином.

Мимовільне спрацювання подушок безпеки може збільшити ризик отримання травм в аварії.

Нагадаємо, компанія Honda відкличе 294 612 автомобілів у США для усунення проблеми, яка може призвести до зупинки двигунів або втрати потужності.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.