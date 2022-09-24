Kia Sorento пережив ще одне велике оновлення на 2023 рік — Finance.ua

Kia Sorento пережив ще одне велике оновлення на 2023 рік Вчора 07:37 — Технології&Авто

Компанія Kia у середині літа опублікувала нововведення, доступні для Sorento. Однак ці зміни мали незначний характер і торкнулися моделі, яка представлена на корейському ринку. Про це пише newsyou.info.

Тепер опубліковані нововведення для Kia Sorento 2023, що продається в США. Причому вони торкнулися лише гібридної модифікації та суттєво підвищили якість кросовера.

Однак компанія Kia прибрала базову версію Sorento: тепер у США корейська модель стала дорожчою приблизно на 5 тисяч доларів. Але за умовчанням кросовер комплектується електроприводом, кріслом водія, що змінює положення у восьми напрямках, і безкаркасним салонним дзеркалом.

У наступній за списком комплектації з’явилися диски діаметром 17 дюймів, 12,3-дюймовий цифровий щиток приладів, адаптивний круїз-контроль, роздільні сидіння другого ряду, преміальна стереосистема та протитуманні світлодіодні фари. Також разом із цією модифікацією йде панорамний люк.

У комплекті з корейською моделлю стандартно поставляється 1,6-літровий двигун із турбонаддувом, який доповнюється 60-сильним електромотором.

Така комбінація забезпечує 227 л. Опціонально ця версія Sorento поєднується з повним приводом. У більш дорогих модифікаціях з’являється 261-сильний гібрид, який поєднується з акумулятором, що забезпечує запас ходу на електротязі 52 кілометри.

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