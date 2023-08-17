Kia представила оновлений позашляховик Sorento — Finance.ua
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Kia представила оновлений позашляховик Sorento

Технології&Авто
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Kia представила оновлений позашляховик Sorento
Kia представила оновлений позашляховик Sorento
Kia Corp., другий за обсягом продажів виробник автомобілів у Південній Кореї, представила на внутрішньому ринку оновлений Sorento, щоб розширити свою лінійку позашляховиків.
Про це повідомляє Yonhap.
У компанії заявили, що оновлений Sorento поставлятиметься у трьох варіантах, а саме — з 2,5-літровим бензиновим двигуном з турбонаддувом, 2,2-літровим дизельним або 1,6-літровим гібридним бензиновим двигуном з турбонаддувом.
Бензинова модель з 2,5 л продаватиметься за 35−42 мільйони вон (26 000 — 31 000 доларів США), дизельна модель з 2,2 л — 37 44 мільйони вон (27 000 — 33 000 доларів США), а «гібрид» з 1,6 л — 42 — 45 млн вон (31 000 — 34 000 доларів США).
Цьогоріч Kia планує продати на внутрішньому ринку понад 70 000 одиниць позашляховиків Sorento, включаючи існуючу модель четвертого покоління.
Компанія ще не завершила плани запуску оновленого Sorento за кордоном.
Зазначається, що позашляховик середнього розміру оснащений підключеною автомобільною навігаційною кабіною, новою інформаційно-розважальною системою, розробленою Hyundai Motor Group, можливістю оновлення програмного забезпечення бездротовим способом, 10 подушками безпеки та іншими функціями, пов’язаними з безпекою.

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За матеріалами:
Укрінформ
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