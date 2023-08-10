Kia представила новий бюджетний седан (фото) — Finance.ua

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Kia представила новий бюджетний седан (фото)

Технології&Авто
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Kia представила новий бюджетний седан (фото)
Kia представила новий бюджетний седан (фото), Фото: Kia
У Мексиці представили новий бюджетний седан Kia K3. Новинка отримала стильний дизайн і розташовується між моделями Rio і Forte.
Про це розповіли на сайті бренду.
Нова Kia K3 створювалася з метою перевизначити сегмент малолітражних автомобілів. Тому новий седан відрізняється від багатьох інших моделей бренду та від своїх конкурентів.
Фото: Kia
Фото: Kia
Спереду розташована незвичайна L-подібна оптика. Обидві фари з'єднані вузькою решіткою радіатора.
Ззаду встановлені вузькі ліхтарі, які об'єднані в один блок. Седан отримав обтічний силует з пластиковими елементами на кузові.

Габарити Kia K3 2024:

  • довжина — 4545 мм;
  • ширина — 1765 мм;
  • висота — 1475 мм;
  • колісна база — 2670 мм.
До списку оснащення входять система допомоги водієві ADAS, підтримка Apple CarPlay та Android Auto, порти USB Type-C для зарядки пристроїв, двозонний клімат-контроль і контурне підсвічування салону. Об'єм багажника становить 544 літри.
Фото: Kia
Фото: Kia
В інтер'єрі встановлено комбінацію з двох 10,25-дюймових дисплеїв, які є панеллю приладів та інформаційно-розважальним екраном. Під ними розташоване двоспицеве кермо.
Новий Kia K3 оснащуватиметься 1,6-літровим бензиновим двигуном. Спортивна версія GT-Line отримає потужніший 2,0-літровий бензиновий двигун.
Новинка буде доступна в кількох країнах з четвертого кварталу 2023 року. Детальні характеристики седана стануть відомі пізніше.
За матеріалами:
Фокус
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