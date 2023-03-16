Kia показала фото флагманського електрокросовера (фото, відео) — Finance.ua

Kia показала фото флагманського електрокросовера (фото, відео)
Опубліковано перші фото й відео Kia EV9. Флагманський електрокросовер корейської марки офіційно презентують наприкінці цього місяця, а потім покажуть на автошоу в Нью-Йорку.
Про це повідомляє офіційний сайт Kia.
Новий Kia EV9 практично не відрізняється візуально від концепт-кара 2021 року. У кросовера дизайн із високим капотом, розширеними крилами й тоненькою світлодіодною оптикою. Електрокар Kia досягає близько 4,9 м завдовжки з колісною базою трохи більшою за 3 м.
Салон Kia EV9 2024 показали в шестимісному виконанні, до того ж крісла другого ряду можна розвернути на 180 градусів. На передній панелі встановлені два 12,3-дюймові дисплеї, а кнопки виконані сенсорними.
Характеристики Kia EV9 поки що офіційно не розголошують. За попередніми даними, електрокар запропонують у 200-сильній задньопривідній і 400-сильній повнопривідній версіях. Топовий варіант зможе розганятися до 100 км/год за 5,2 с. Будуть доступні два види батареї, а запас ходу становитиме від 350 до 480 км.
Електромобіль Kia EV9 надійде в продаж під кінець цього року. Вартість кросовера складе від 56 000 доларів, а його топова версія коштуватиме понад 70 000 доларів.
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