Kia показала фото флагманського електрокросовера (фото, відео) — Finance.ua

Kia показала фото флагманського електрокросовера (фото, відео) Сьогодні 03:24 — Технології&Авто

Kia показала фото флагманського електрокросовера (фото, відео), Фото: Kia

Опубліковано перші фото й відео Kia EV9. Флагманський електрокросовер корейської марки офіційно презентують наприкінці цього місяця, а потім покажуть на автошоу в Нью-Йорку.

Про це повідомляє офіційний сайт Kia.

Новий Kia EV9 практично не відрізняється візуально від концепт-кара 2021 року. У кросовера дизайн із високим капотом, розширеними крилами й тоненькою світлодіодною оптикою. Електрокар Kia досягає близько 4,9 м завдовжки з колісною базою трохи більшою за 3 м.

Фото: Kia

Салон Kia EV9 2024 показали в шестимісному виконанні, до того ж крісла другого ряду можна розвернути на 180 градусів. На передній панелі встановлені два 12,3-дюймові дисплеї, а кнопки виконані сенсорними.

Фото: Kia

Характеристики Kia EV9 поки що офіційно не розголошують. За попередніми даними, електрокар запропонують у 200-сильній задньопривідній і 400-сильній повнопривідній версіях. Топовий варіант зможе розганятися до 100 км/год за 5,2 с. Будуть доступні два види батареї, а запас ходу становитиме від 350 до 480 км.

Електромобіль Kia EV9 надійде в продаж під кінець цього року. Вартість кросовера складе від 56 000 доларів, а його топова версія коштуватиме понад 70 000 доларів.

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