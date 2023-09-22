KG Mobility представила новий електричний позашляховик — Finance.ua

KG Mobility представила новий електричний позашляховик Сьогодні 06:34 — Технології&Авто

KG Mobility представила новий електричний позашляховик

Південнокорейська компанія KG Mobility презентувала новий електричний позашляховик Torres EVX.

Про це повідомляє Yonhap

У компанії заявили, що EVX оснащений літій-залізо-фосфатною батареєю ємністю 73,4 кВт за годину і може проїхати до 433 кілометрів на одній зарядці.

На цей позашляховик KG Mobility надає гарантію у 10 років і 1 мільйон кілометрів пробігу на батарею.

Модель буде доступна у двох варіантах Torres EVX E5 і E7, які коштують 48 мільйонів вон (36 000 доларів США) і 50 мільйонів вон (38 тис. доларів США) відповідно.

Зазначається, що позашляховик Torres EVX є другою моделлю KG Mobility з акумуляторним живленням після Korando Emotion, представленої на внутрішньому ринку в лютому 2022 року.

Укрінформ За матеріалами:

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