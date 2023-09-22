KG Mobility представила новий електричний позашляховик — Finance.ua
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KG Mobility представила новий електричний позашляховик

Технології&Авто
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KG Mobility представила новий електричний позашляховик
KG Mobility представила новий електричний позашляховик
Південнокорейська компанія KG Mobility презентувала новий електричний позашляховик Torres EVX.
Про це повідомляє Yonhap.
У компанії заявили, що EVX оснащений літій-залізо-фосфатною батареєю ємністю 73,4 кВт за годину і може проїхати до 433 кілометрів на одній зарядці.
На цей позашляховик KG Mobility надає гарантію у 10 років і 1 мільйон кілометрів пробігу на батарею.
KG Mobility представила новий електричний позашляховик
Модель буде доступна у двох варіантах Torres EVX E5 і E7, які коштують 48 мільйонів вон (36 000 доларів США) і 50 мільйонів вон (38 тис. доларів США) відповідно.
Зазначається, що позашляховик Torres EVX є другою моделлю KG Mobility з акумуляторним живленням після Korando Emotion, представленої на внутрішньому ринку в лютому 2022 року.
За матеріалами:
Укрінформ
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