Керовані авіабомби: хто допомагає рф виготовляти смертоносну зброю, — розслідування Trap Aggressor — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Керовані авіабомби: хто допомагає рф виготовляти смертоносну зброю, — розслідування Trap Aggressor

77
росія дедалі частіше застосовує фугасні авіаційні бомби (ФАБ) на прифронтових територіях, таким чином мінімізуючи ураження власних літаків українською ППО.
Ці бомби зіграли ключову роль у захопленні ворогом Авдіївки: ними росіяни повністю знищили цей населений пункт. Так само ці боєприпаси дозволяють російській армії успішніше просуватися вглиб українських територій.
Фугасні та касетні бомби, які на сьогодні є ключовою загрозою на лінії фронту, наповнені іноземними компонентами.
Також росіяни вдосконалили ФАБи системами наведення «УМПК» із радіусом дії 40−60 км. Саме завдяки цій системі радянські бомби, які раніше просто скидали з літаків, тепер стали керованими.
Наразі відомо про використання УМПК з ФАБ-250, ФАБ-500М-62, ФАБ-1500, РБК-500 та ракетно-бомбовий комплекс Гром-1Е.

Читайте також: Компанії, що «перефарбували» свої бренди та лишилися в росії

Український медіапроєкт про санкції Trap Aggressor поділився данними про виробників та західні компоненти цього виду озброєння.
Розробником та одним з виробників ФАБів і УМПК є АО «НПО «Базальт» — головне оборонне підприємство росії зі створення та постачання озброєння та боєприпасів для сухопутних військ, яке входить в корпорацію «Ростех». Директор НПО «Базальт» Ніколай Порхачєв до повномасштабного вторгнення очолював інше підприємство держкорпорації «Ростех» з виробництва боєприпасів «Ново-Вятка».
Керовані авіабомби: хто допомагає рф виготовляти смертоносну зброю, — розслідування Trap Aggressor
За даними The Guardian, у 2023 році «Базальт» виготовляв 500 одиниць УМПК на місяць.
За словами експертів, ряд ключових електронних елементів в керованих бомбах були імпортовані до росії через Китай, Таїланд і Туреччину. Trap Aggressor отримав унікальні відомості про наповнення УМПК західними компонентами. На жаль, росіяни у багатьох з них затерли поверхню або ж залили її лаком, щоб унеможливити їх ідентифікацію.
Керовані авіабомби: хто допомагає рф виготовляти смертоносну зброю, — розслідування Trap Aggressor
Крім цього, у виготовленні УМПК використовуються мікросхеми драйвера RS-232 виробництва Sipex Corporation (США) та конвертери протоколів RS-845/RS-422 виробництва Analog Devices (США).
В модулі також присутня супутникова навігаційна система «Комета-M», виробництва АО «ВНИИР-Прогресс», що входить до групи компаній сербського проросійського політика Ненада Поповича.

Читайте також: Іранські безпілотники та дрони-камікадзе в Україні. Що вони можуть змінити?

АО «ВНИИР-Прогресс» безпосередньо імпортує основні компоненти для виробництва модулів «Комета-М».
За даними Trap Aggressor, у вересні 2023 року компанія імпортувала з КНР та Туреччини програмовані вентильні матриці Altera на загальну суму понад $500 тис. Постачальники — Xiefeng HK Int L Electronics LTD та Alfatrex Dis Ticaret Limited Sirketi. «ВНИИР-Прогресс» також імпортував з Індії продукцію Taoglas на $100 тис. Постачальник — компанія SI2 Microsystems Private Limited, яка нещодавно потрапила під санкції США та ЄС.
За матеріалами:
trap.org.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.