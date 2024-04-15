Керовані авіабомби: хто допомагає рф виготовляти смертоносну зброю, — розслідування Trap Aggressor Сьогодні 16:22

росія дедалі частіше застосовує фугасні авіаційні бомби (ФАБ) на прифронтових територіях, таким чином мінімізуючи ураження власних літаків українською ППО.

Ці бомби зіграли ключову роль у захопленні ворогом Авдіївки: ними росіяни повністю знищили цей населений пункт. Так само ці боєприпаси дозволяють російській армії успішніше просуватися вглиб українських територій.



Фугасні та касетні бомби, які на сьогодні є ключовою загрозою на лінії фронту, наповнені іноземними компонентами.

Також росіяни вдосконалили ФАБи системами наведення «УМПК» із радіусом дії 40−60 км. Саме завдяки цій системі радянські бомби, які раніше просто скидали з літаків, тепер стали керованими.

Наразі відомо про використання УМПК з ФАБ-250, ФАБ-500М-62, ФАБ-1500, РБК-500 та ракетно-бомбовий комплекс Гром-1Е.

Український медіапроєкт про санкції Trap Aggressor поділився данними про виробників та західні компоненти цього виду озброєння.

АО «НПО «Базальт» — головне оборонне підприємство росії зі створення та постачання озброєння та боєприпасів для сухопутних військ, яке Розробником та одним з виробників ФАБів і УМПК є— головне оборонне підприємство росії зі створення та постачання озброєння та боєприпасів для сухопутних військ, яке входить в корпорацію «Ростех». Директор НПО «Базальт» Ніколай Порхачєв до повномасштабного вторгнення очолював інше підприємство держкорпорації «Ростех» з виробництва боєприпасів «Ново-Вятка».

За даними The Guardian, у 2023 році «Базальт» виготовляв 500 одиниць УМПК на місяць.

За словами експертів, ряд ключових електронних елементів в керованих бомбах були імпортовані до росії через Китай, Таїланд і Туреччину. Trap Aggressor отримав унікальні відомості про наповнення УМПК західними компонентами. На жаль, росіяни у багатьох з них затерли поверхню або ж залили її лаком, щоб унеможливити їх ідентифікацію.

Крім цього, у виготовленні УМПК використовуються мікросхеми драйвера RS-232 виробництва Sipex Corporation (США) та конвертери протоколів RS-845/RS-422 виробництва Analog Devices (США).

В модулі також присутня супутникова навігаційна система «Комета-M», виробництва АО «ВНИИР-Прогресс», що входить до групи компаній сербського проросійського політика Ненада Поповича.

АО «ВНИИР-Прогресс» безпосередньо імпортує основні компоненти для виробництва модулів «Комета-М».

За даними Trap Aggressor, у вересні 2023 року компанія імпортувала з КНР та Туреччини програмовані вентильні матриці Altera на загальну суму понад $500 тис. Постачальники — Xiefeng HK Int L Electronics LTD та Alfatrex Dis Ticaret Limited Sirketi. «ВНИИР-Прогресс» також імпортував з Індії продукцію Taoglas на $100 тис. Постачальник — компанія SI2 Microsystems Private Limited, яка нещодавно потрапила під санкції США та ЄС.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.