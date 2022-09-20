Казахстан почав затримувати російські вантажівки з товарами з ЄС — Finance.ua

Казахстан почав затримувати російські вантажівки з товарами з ЄС
У Казахстані почали затримувати російські вантажівки із товарами з Європи. Вже відомо про вісім затриманих автопоїздів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.
Як повідомляє пропагандистське видання «Известия» з посиланням на Асоціацію міжнародних автомобільних перевізників, йдеться про транзитне транспортування європейських товарів до росії.
«Ми знаємо про вісім випадків затримання автопоїздів російських перевізників. Частина з них перебуває на стоянках для порушників, щодня зберігання на яких обходиться дорого. Інші — на митних терміналах. Деякі автопоїзди стоять прямо на дорозі. Усі документи у водіїв вилучили, тому вони нікуди не можуть виїхати», — розповіли в асоціації.
Зазначається, що вантажівки затримують, оскільки Астана запровадила нові вимоги для транзиту.
Нагадаємо, Казахстан з вересня цього року вирішив продавати частину своєї нафти через найбільший нафтопровід Азербайджану в обхід росії.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
Поділитися новиною