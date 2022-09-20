Казахстан почав затримувати російські вантажівки з товарами з ЄС — Finance.ua

Казахстан почав затримувати російські вантажівки з товарами з ЄС Вчора 11:33

У Казахстані почали затримувати російські вантажівки із товарами з Європи. Вже відомо про вісім затриманих автопоїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляє пропагандистське видання «Известия» з посиланням на Асоціацію міжнародних автомобільних перевізників, йдеться про транзитне транспортування європейських товарів до росії.

«Ми знаємо про вісім випадків затримання автопоїздів російських перевізників. Частина з них перебуває на стоянках для порушників, щодня зберігання на яких обходиться дорого. Інші — на митних терміналах. Деякі автопоїзди стоять прямо на дорозі. Усі документи у водіїв вилучили, тому вони нікуди не можуть виїхати», — розповіли в асоціації.

Зазначається, що вантажівки затримують, оскільки Астана запровадила нові вимоги для транзиту.

Нагадаємо, Казахстан з вересня цього року вирішив продавати частину своєї нафти через найбільший нафтопровід Азербайджану в обхід росії.

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