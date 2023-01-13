Казахські інвестори викупили дешевого боргу рф на $700 мільйонів з березня — Finance.ua

Казахські інвестори викупили дешевого боргу рф на $700 мільйонів з березня Сьогодні 06:35 — Фондовий ринок

Казахські інвестори викупили дешевого боргу рф на $700 мільйонів з березня

Казахські брокерські компанії, які скуповували російський суверенний борг в минулому році, провели транзакцій на 1,4 млрд доларів, і переважно робили це від імені клієнтів-резидентів Казахстану і росії.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані Агентства Казахстану з регулювання та розвитку фінансового ринку.

Так, угоди за операціями з рублевими облігаціями Мінфіну рф (ОФЗ) з березня і на початок грудня були укладені на загальну суму 641,1 млрд тенге (1,4 млрд доларів). Йдеться про казахські брокерські компанії, що проводили операції за кошти клієнтів.

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У майже половині випадків брокери надавали послуги клієнтам з Казахстану та рф: на частку казахстанських клієнтів припало 48,7% покупок (680 млн дол.), а частка росіян становила 41,4% (580 млн дол.). Агентство також повідомило, що серед інших покупців були резиденти Об’єднаних Арабських Еміратів і Словаччини.

Раніше Центральний депозитарій Казахстану зафіксував стократне збільшення обсягу зареєстрованих єврооблігацій і ОФЗ, випущених Міністерством фінансів росії. Це свідчить про наявність «обхідного шляху» для інвесторів, наданого Казахстаном після того, як санкції залишили багатьох іноземців не в змозі позбутися російського боргу.

Казахстанський регулятор заявив, що шість брокерських компаній були залучені в торгівлю російським боргом, використовуючи як власні гроші, так і кошти клієнтів. Водночас регулятор попередив, що інвестування в облігації ОФЗ несе підвищені ризики через «високий рівень волатильності на ринках цінних паперів, низьку ліквідність, а також загрозу введення вторинних санкцій, пов’язаних з геополітичною ситуацією».

Нагадуємо, казахські фінансові фірми скуповують російський державний борг зі значним дисконтом у інвесторів, які не можуть вийти з ринку рф через санкції та інші обмеження.

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Економічна Правда За матеріалами:

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