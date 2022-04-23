Картками ПриватБанку неможливо розрахуватись у магазині (оновлено) — Finance.ua
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Картками ПриватБанку неможливо розрахуватись у магазині (оновлено)

Вчора 11:45Фондовий ринок
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Читачі повідомляють про те, що 23 квітня картки ПриватБанку не спрацьовують у магазинах.
В ПриватБанку дали відповідь на ситуацію:
«23 квітня клієнти ПриватБанку можуть зіткнутися з тимчасовими затримками у роботі сервісів банку, мережі банкоматів та оплати картками покупок через торгові термінали. Фахівці банку роблять все можливе для якнайшвидшого відновлення стабільної роботи», — повідомили у ПриватБанку.
Друзі, знаємо про проблему і вже вирішуємо.
На каналах зв‘язку стався збій. Через це сьогодні можливі перебої та затримки в роботі сервісів банку, мережі банкоматів й оплатами картками через торгові термінали.
Наші фахівці вже працюють над найшвидшим відновленням стабільної роботи!
Перепрошуємо за незручності і дякуємо за розуміння!"
Зазначимо, що ПриватБанк також запровадив обмеження для переказу коштів українцями.
Так, переказати свої кошти на картку іншого банку українці можуть лише у сумі 29 999 грн. При цьому ця сума розрахована на місяць.
«Якщо одна сторона не є клієнтом банку (картка іншого банку), то максимальна сума переказу — екв. 29 999 грн», — зазначають на сайті ПриватБанку.
Пізніше стало відомо, що ПриватБанк відновив роботу своїх сервісів після збою.
Про це повідомив в Facebook представник банку Олег Серга.
"ПриватБанк відновлює стабільну роботу всіх сервісів банку, Приват24, мережі банкоматів та оплати картками покупок через торгові термінали. Дякую за розуміння!",- зазначив він.
До речі, на Finance.ua ви можете обрати собі найвигіднішу платіжну картку будь-якого з банків України.
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За матеріалами: Finance.ua
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