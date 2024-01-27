Кардинальні зміни: презентовано новий Porsche Macan 2024 (фото) — Finance.ua
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Кардинальні зміни: презентовано новий Porsche Macan 2024 (фото)

Технології&Авто
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У рамках тижня мистецтва в Сінгапурі презентовано новий Porsche Macan другого покоління. Кросовер кардинально змінився і став електромобілем. Подробиці нової моделі розкрили на офіційному сайті виробника.
Кардинальні зміни: презентовано новий Porsche Macan 2024 (фото)
Кросовер Porsche Macan 2024 зберіг знайомий стиль, але став стрімкішим на вигляд. У нього більш похилий купеподібний дах і висока віконна лінія. Передня частина з вираженим «носом» і довгастими фарами виконана в дусі електрокара Porsche Taycan. Ліхтарі з'єднані діодною смугою, а над ними встановлено висувний спойлер.
Електромобіль Porsche Macan став більш обтічним (коефіцієнт аеродинаміки — 0,25) і є першою моделлю на новій платформі РРЕ. Її також використовуватиме електрокросовер Audi Q6 E-Tron. Кросовер дещо підріс у розмірах.
Кардинальні зміни: презентовано новий Porsche Macan 2024 (фото)
Салон Porsche Macan 2024 став сучаснішим. На передній панелі тепер встановлено одразу три дисплеї, один з яких призначений для переднього пасажира. З’явилася і проекція на лобове скло з доповненою реальністю. Мультимедійна система для електрокара створена на платформі Android і включає навігацію з Google Maps. Об'єм багажника зріс до 540−1348 л, також додатковий 84-літровий відсік з’явився спереду.
На передній панелі встаневлено три дисплеї
На передній панелі встаневлено три дисплеї
Електрокросовер дістав електронний задній диференціал із функцією векторизації тяги, адаптивні амортизатори та пневмопідвіску зі змінним кліренсом, а також йому запропоновано задні колеса, які повертаються.
Салон оздоблений шкірою
Салон оздоблений шкірою
Акумуляторна батарея ємністю 100 кВт∙год забезпечує запас ходу до 591 км у Turbo і 613 км — у Macan 4. 800-вольтна архітектура дає змогу швидку зарядку потужністю 270 кВт: у цьому режимі підзарядитися на 80% можна за 21 хвилину.
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