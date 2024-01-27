Кардинальні зміни: презентовано новий Porsche Macan 2024 (фото) — Finance.ua

Кардинальні зміни: презентовано новий Porsche Macan 2024 (фото) Сьогодні 01:09 — Технології&Авто

У рамках тижня мистецтва в Сінгапурі презентовано новий Porsche Macan другого покоління. Кросовер кардинально змінився і став електромобілем. Подробиці нової моделі розкрили на офіційному сайті виробника.

Кросовер Porsche Macan 2024 зберіг знайомий стиль, але став стрімкішим на вигляд. У нього більш похилий купеподібний дах і висока віконна лінія. Передня частина з вираженим «носом» і довгастими фарами виконана в дусі електрокара Porsche Taycan. Ліхтарі з'єднані діодною смугою, а над ними встановлено висувний спойлер.

Електромобіль Porsche Macan став більш обтічним (коефіцієнт аеродинаміки — 0,25) і є першою моделлю на новій платформі РРЕ. Її також використовуватиме електрокросовер Audi Q6 E-Tron. Кросовер дещо підріс у розмірах.

Салон Porsche Macan 2024 став сучаснішим. На передній панелі тепер встановлено одразу три дисплеї, один з яких призначений для переднього пасажира. З’явилася і проекція на лобове скло з доповненою реальністю. Мультимедійна система для електрокара створена на платформі Android і включає навігацію з Google Maps. Об'єм багажника зріс до 540−1348 л, також додатковий 84-літровий відсік з’явився спереду.

На передній панелі встаневлено три дисплеї

Електрокросовер дістав електронний задній диференціал із функцією векторизації тяги, адаптивні амортизатори та пневмопідвіску зі змінним кліренсом, а також йому запропоновано задні колеса, які повертаються.

Салон оздоблений шкірою

Акумуляторна батарея ємністю 100 кВт∙год забезпечує запас ходу до 591 км у Turbo і 613 км — у Macan 4. 800-вольтна архітектура дає змогу швидку зарядку потужністю 270 кВт: у цьому режимі підзарядитися на 80% можна за 21 хвилину.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.