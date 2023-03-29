Кардинальні зміни: новий Renault Espace 2023 став сімейним кросовером (фото) — Finance.ua
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Кардинальні зміни: новий Renault Espace 2023 став сімейним кросовером (фото)

Технології&Авто
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Кардинальні зміни: новий Renault Espace 2023 став сімейним кросовером (фото)
Кардинальні зміни: новий Renault Espace 2023 став сімейним кросовером (фото)
У Франції презентовано новий Renault Espace шостого покоління. Модель кардинально змінилася — тепер це не мінівен, а флагманський кросовер, який змінив Renault Koleos. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті французької марки.

Дизайн Renault Espace 2023

Як і очікувалося, Espace виявився видовженою на 210 мм версією Renault Austral. За дизайном він повторює молодшого брата і впізнається заподовженими задніми дверима та звісом. Крім того, кросовер отримав особливу решітку радіатора.
Кардинальні зміни: новий Renault Espace 2023 став сімейним кросовером (фото)

Розміри Renault Espace 2023:

  • довжина — 4720 мм;
  • ширина — 1830 мм;
  • висота — 1645 мм;
  • колісна база — 2740 мм.

Салон Renault Espace 2023

Модель запропонована у версіях на 5 і 7 місць, причому крісла другого ряду отримали горизонтальне регулювання та змінний нахил спинок. З трьома рядами сидінь об’єм багажника дорівнює 159 л, з двома — 777 л. Якщо скласти всі задні крісла, то вийде 1818-літровий відсік. Також усередині передбачено численні відділення для дрібної поклажі сумарним об’ємом 39 л.
Кардинальні зміни: новий Renault Espace 2023 став сімейним кросовером (фото)
Передня панель без змін запозичена у Austral. Кросовер Renault Espace 2023 отримав віртуальну панель приладів та 12-дюймовий тачскрін портретного формату.
Серед опцій є проекція на лобове скло, діодне підсвічування салону з 48 кольорами, бездротове заряджання смартфонів та величезний панорамний дах довжиною 1,33 м.

Кросовер Renault Espace, характеристики

Новий Renault Espace 2023 дебютував у топовій гібридній версії E-Tech з 1,3-літровим бензиновим двигуном та парою електромоторів. Сумарно розвивають 200 к. с., що дозволяє розганятися до 100 км/год за 8,8 с та розвивати 175 км/год. Витрата пального становить 4,6 л/100 км у змішаному циклі. Пізніше лінійку поповнять 1,3-літрові бензинові турбомотори, а дизельних версій не буде.
Кардинальні зміни: новий Renault Espace 2023 став сімейним кросовером (фото)
Крім того, кросовер Renault Espace отримав як опцію керовані задні колеса. Завдяки їм діаметр розвороту становить лише 10,4 м.
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