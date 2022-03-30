Канадська золотодобувна компанія Kinross продає свої рудники в росії — Finance.ua
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Канадська золотодобувна компанія Kinross продає свої рудники в росії

Вчора 19:36Банківські метали
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Канадська корпорація Kinross Gold розробляє перехідний план з продажу своїх російських активів. Kinross отримала низку пропозицій, веде ексклюзивні переговори з гірничодобувною компанією про продаж 100% своїх активів в країні.
Про це повідомляється у заявы Kinross.
Як наголошується в повідомленні, будь-яке таке відчуження або зміна контролю вимагає схвалення уряду росії.
Поточна діяльність Kinross на території буде фінансуватися за рахунок ресурсів, вже наявних в країні, без додаткових інвестицій з боку материнської компанії, заявили в компанії.
Kinross — велика канадська золотодобувна компанія з рудниками і проектами в США, Бразилії, росії, Мавританії, Чилі, Гані і Канаді.
На території росії біля родовища Купол і Двойне на Чукотці, родовище Чульбаткан в Хабаровському краї. У Kinross в росії більше 2 тисяч співробітників.
За матеріалами: РБК-Україна
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