Канада заборонила імпорт золота та ювелірних виробів з росії — Finance.ua

Канада заборонила імпорт золота та ювелірних виробів з росії Вчора 19:30 — Банківські метали

Канада заборонила імпорт золота та ювелірних виробів з росії

У Канаді запровадили повну заборону на імпорт із рф золота та більшості ювелірних виробів.

Про це йдеться в оприлюдненому МЗС документі

«Уряд Канади заборонив імпорт певних виробів із золота з росії, відрізавши ці товари від офіційних міжнародних ринків та ще більше обмеживши спроможність росії фінансувати ведення війни», — заявили в МЗС.

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Зазначається, що під заборону потрапили усі види золота (як монетарного, так і немонетарного), а також ювелірні вироби (окрім срібних) та їх деталі.

Як повідомлялося, про намір заборонити імпорт російського золота Канада разом із партнерами оголосила під час цьогорічного саміту G7.

Також сьогодні, 8 липня, Канада оголосила про запровадження санкцій проти російських пропагандистських ресурсів та запустила інтернет-ресурс для спростування російської брехні.

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Укрінформ За матеріалами:

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