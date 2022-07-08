Канада заборонила імпорт золота та ювелірних виробів з росії — Finance.ua

Канада заборонила імпорт золота та ювелірних виробів з росії
У Канаді запровадили повну заборону на імпорт із рф золота та більшості ювелірних виробів.
Про це йдеться в оприлюдненому МЗС документі.
«Уряд Канади заборонив імпорт певних виробів із золота з росії, відрізавши ці товари від офіційних міжнародних ринків та ще більше обмеживши спроможність росії фінансувати ведення війни», — заявили в МЗС.
Зазначається, що під заборону потрапили усі види золота (як монетарного, так і немонетарного), а також ювелірні вироби (окрім срібних) та їх деталі.
Як повідомлялося, про намір заборонити імпорт російського золота Канада разом із партнерами оголосила під час цьогорічного саміту G7.
Також сьогодні, 8 липня, Канада оголосила про запровадження санкцій проти російських пропагандистських ресурсів та запустила інтернет-ресурс для спростування російської брехні.
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