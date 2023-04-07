Канада та низка країн почали дослідження можливих ризиків ChatGPT для конфіденційності — Finance.ua

Канада та низка країн почали дослідження можливих ризиків ChatGPT для конфіденційності Сьогодні 21:37 — Технології&Авто

Канада та низка країн почали дослідження можливих ризиків ChatGPT для конфіденційності

Офіс уповноваженого з питань конфіденційності Канади розпочав розслідування щодо OpenAI, що стоїть за чат-ботом ChatGPT.

Згідно з повідомленням, представники установи попередньо отримали скаргу про збір і використання компанією особистої інформації без згоди користувача.

Крім Канади, занепокоєння щодо популярної нейромережі висловили у Німеччині, Франції, Швеції та низці урядів.

Нещодавно Італія заявила про блокування можливості обробки компанією OpenAI даних місцевих користувачів через ймовірні порушення конфіденційності.

Регулятори Франції та Ірландії звернулися до своїх італійських колег, щоб дізнатися більше про підстави заборони, пише Reuters. У Німеччині припускають можливість обмеження ChatGPT, якщо ризики для безпеки даних підтвердяться.

Нагадаємо, низка відомих дослідників і підприємців, серед яких Ілон Маск і Стів Возняк, закликали негайно призупинити навчання систем штучного інтелекту, потужніших за GPT-4.

Forklog За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.