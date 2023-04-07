Канада та низка країн почали дослідження можливих ризиків ChatGPT для конфіденційності — Finance.ua
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Канада та низка країн почали дослідження можливих ризиків ChatGPT для конфіденційності

Технології&Авто
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Канада та низка країн почали дослідження можливих ризиків ChatGPT для конфіденційності
Канада та низка країн почали дослідження можливих ризиків ChatGPT для конфіденційності
Офіс уповноваженого з питань конфіденційності Канади розпочав розслідування щодо OpenAI, що стоїть за чат-ботом ChatGPT.
Згідно з повідомленням, представники установи попередньо отримали скаргу про збір і використання компанією особистої інформації без згоди користувача.
Крім Канади, занепокоєння щодо популярної нейромережі висловили у Німеччині, Франції, Швеції та низці урядів.
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Нещодавно Італія заявила про блокування можливості обробки компанією OpenAI даних місцевих користувачів через ймовірні порушення конфіденційності.

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Регулятори Франції та Ірландії звернулися до своїх італійських колег, щоб дізнатися більше про підстави заборони, пише Reuters. У Німеччині припускають можливість обмеження ChatGPT, якщо ризики для безпеки даних підтвердяться.
Нагадаємо, низка відомих дослідників і підприємців, серед яких Ілон Маск і Стів Возняк, закликали негайно призупинити навчання систем штучного інтелекту, потужніших за GPT-4.
За матеріалами:
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