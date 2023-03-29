Канада надасть Україні додатковий кредит на 1,76 млрд доларів — Finance.ua
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Канада надасть Україні додатковий кредит на 1,76 млрд доларів

Казна та Політика
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В 2023 році Канада надасть Україні кредит ще на 2,45 млрд канадських доларів (1,76 млрд доларів США), йдеться в документі бюджету держави на цей рік.
Як відомо, кошти для України нададуть в рамках «Адміністративного рахунку для України» Міжнародного валютного фонду.
«Два мільярди 450 мільйонів доларів кредитів уряду України для допомоги у забезпеченні українців необхідними послугами», — йдеться в описі проекту бюджету.
Канада передасть близько 8000 снарядів калібру 155 мм, а також 12 зенітних ракет з арсеналу Збройних сил Канади (CAF) для підтримки систем ППО, вже розгорнутих в Україні. Канада також передасть понад 1800 снарядів 105-мм танкових боєприпасів. Ці боєприпаси супроводжуватимуть оголошену Данією, Німеччиною та Нідерландами безоплатну передачу танків Leopard 1.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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