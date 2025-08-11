Каллас скликає термінову нараду голів МЗС країн ЄС перед зустріччю путіна та Трампа — Finance.ua
укр
Каллас скликає термінову нараду голів МЗС країн ЄС перед зустріччю путіна та Трампа

У неділю голова європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що будь-яка потенційна американо-російська угода має включати Україну та ЄС, і скликала у понеділок зустріч міністрів закордонних справ, щоб обговорити подальші кроки, пише euronews.
«У США є можливість змусити росію вести серйозні переговори. Будь-яка угода між США та росією має включати Україну та ЄС, тому що це питання безпеки України та всієї Європи», —
сказала Каллас.

Зустріч відбудеться у другій половині дня у понеділок, і, за словами верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки, міністри також обговорять ситуацію на Близькому Сході та в секторі Газа.
Каллас зазначила, що міжнародне право визначає «чітко: всі тимчасово окуповані території належать Україні», і попередила, що врегулювання шляхом переговорів не повинно створювати ґрунту для подальшої агресії проти України, трансатлантичного альянсу чи Європи.
