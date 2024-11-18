Кадрова криза в держінституціях посилилася, потрібно полегшити перехід з приватного сектору — Зеленський Сьогодні 10:45 — Казна та Політика

Кадрова криза в держінституціях посилилася, потрібно полегшити перехід з приватного сектору — Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що війна посилила кадрову проблему в державних інституціях. Він пропонує полегшити перехід спеціалістів з приватного сектору.

Про це глава держави розповів під час зустрічі зі студентами 17 листопада.

Він зауважив, що через повномасштабне вторгнення росії велика кількість спеціалістів залишила свої посади, щоб захищати країну на фронті.

«На жаль, є втрати, і ви знаєте, що вони великі. Одна людина — це вже велика втрата. (…) Безумно, це спеціалісти з різних напрямків. Не лише з державних інституцій, але й з приватного сектору», — підкреслив Зеленський.

Президент додав, що ситуацію з кадрами у державних інституціях не можна розглядати окремо від приватного та громадського секторів.

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На думку Зеленського, розв’язати кадрову проблему в держінституціях можна, «максимально відкривши» сектор та підвищивши заробітні плати.

«Підвищувати зарплати, підвищувати повагу до інституцій, [повертати] віру [в те, що можна прийти та стати міністром]», — окреслив мету президент.

Нагадаємо, у листопаді заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна розповіла, що Україні, згідно з дослідженням Міжнародної організації праці, бракує 8,6 мільйона додаткових працівників, передавав «Інтерфакс-Україна».

Окреме дослідження Мінекономіки показало, що країні потрібно майже вдвічі менше, ніж заявляла міжнародна організація.

Водночас приблизно 8 млн громадян економічно неактивні. Тобто офіційно вони не працюють.

hromadske За матеріалами:

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