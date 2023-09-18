Кабмін звільнив Маляр і решту замів Резнікова — Finance.ua

Кабмін звільнив Маляр і решту замів Резнікова
Кабінет міністрів 18 вересня звільнив з посад 6 заступників міністра оборони та держсекретаря міністерства.
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram.
Кабмін ухвалив розпорядження про звільнення:
- Гаврилова Володимира Валеріановича з посади заступника міністра оборони України;
- Замлинського Ростислава Теодозійовича з посади заступника міністра оборони України;
- Маляр Ганни Василівни з посади заступника міністра оборони України;
- Шарапова Дениса Олександровича з посади заступника міністра оборони України;
- Шевченка Андрія Віталійовича з посади заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції;
- Дейнеги Віталія Олеговича з посади заступника міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
- Ващенка Костянтина Олександровича з посади державного секретаря Міністерства оборони.
За законом України про органи виконавчої влади у разі звільнення міністра перший заступник міністра та заступники міністра звільняються з посад Кабінетом міністрів.
Довідка Finance.ua:
- 5 вересня Рада відправила Олексія Резнікова у відставку з посади міністра оборони.
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