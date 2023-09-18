Кабмін звільнив Маляр і решту замів Резнікова — Finance.ua

Кабмін звільнив Маляр і решту замів Резнікова Сьогодні 12:30 — Казна та Політика

Кабінет міністрів 18 вересня звільнив з посад 6 заступників міністра оборони та держсекретаря міністерства.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram.

Кабмін ухвалив розпорядження про звільнення:

Гаврилова Володимира Валеріановича з посади заступника міністра оборони України;

Замлинського Ростислава Теодозійовича з посади заступника міністра оборони України;

Маляр Ганни Василівни з посади заступника міністра оборони України;

Шарапова Дениса Олександровича з посади заступника міністра оборони України;

Шевченка Андрія Віталійовича з посади заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції;

Дейнеги Віталія Олеговича з посади заступника міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Ващенка Костянтина Олександровича з посади державного секретаря Міністерства оборони.

За законом України про органи виконавчої влади у разі звільнення міністра перший заступник міністра та заступники міністра звільняються з посад Кабінетом міністрів.

Довідка Finance.ua:

5 вересня Рада відправила Олексія Резнікова у відставку з посади міністра оборони.

Українська правда За матеріалами:

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