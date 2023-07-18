Кабмін зобов’язав водокористувачів встановлювати лічильники на артезіанські свердловини — Finance.ua

Кабмін зобов’язав водокористувачів встановлювати лічильники на артезіанські свердловини Сьогодні 17:26 — Особисті фінанси

Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку державного обліку артезіанських свердловин, якими зобов’язав водокористувачів облаштовувати їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Згідно з постановою уряду № 703 від 11 липня, експлуатація водокористувачами засобів вимірювальної техніки повинна здійснюватися з дотриманням правил застосування таких засобів, установлених у нормативно-правових актах, і вимог щодо їх експлуатації, встановлених в експлуатаційних документах на такі засоби.

При цьому відомості про об'єм видобутих підземних вод вносяться водокористувачами до автоматизованої системи обліку видобутих підземних вод у порядку, встановленому Міндовкілля.

Зазначається, що документ встановлює єдині правила функціонування реєстру свердловин та на юридичному рівні фіксує поняття «артезіанська свердловина».

«Артезіанська свердловина — інженерна водозабірна споруда, яка є вертикальною гірничою виробкою з невеликим розміром поперечного перерізу, що призначена для забору підземних вод з різних водоносних горизонтів. Державний облік артезіанських свердловин здійснюється Держгеонадрами шляхом ведення державного реєстру артезіанських свердловин», — йдеться в постанові.

До державного реєстру артезіанських свердловин включаються відомості про артезіанські свердловини, у тому числі недіючі, незалежно від місця розташування, на підставі даних, що містяться у паспортах артезіанських свердловин у разі складення паспорту до 27 травня 2016 року, — у паспортах та описах артезіанських свердловин.

Зазначені паспорти складаються за формою, затвердженою спільним наказом Міндовкілля та Мінінфраструктури.

При цьому дані та інформація, що містяться у паспортах (паспортах та описах) артезіанських свердловин, вносяться до 1 грудня поточного року до електронного кабінету надрокористувача субʼєктами господарювання, які є власниками або користувачами земельних ділянок, у межах яких розташовані та експлуатуються артезіанські свердловини.

«Уряд продовжує свою послідовну політику у напрямку цифровізації сфери надрокористування. Цим рішенням ми створюємо прозорий доступ громадськості та бізнесу до даних про артезіанські свердловини та мінімізуємо корупційні ризики. Водокористувач зможе вносити дані про свердловини через Е-кабінет надрокористувача без контакту та втручання чиновника», — повідомив міністр Руслан Стрілець.

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